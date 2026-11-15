Avokati Kokanoviç dorëzon kallëzim penal kundër kryeredaktorit të Informerit, Dragan J. Vučićević, në emër të 97 qytetarëve
Kallëzimi, i dorëzuar në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd, e akuzon Vučićevićin për veprën penale të përndjekjes, pas publikimit në Informer të listës me të dhënat personale të 97 qytetarëve, mes tyre edhe të mitur.
Avokati Çedomir Kokanoviç ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd kundër Dragan J. Vučićevićit, kryeredaktorit të Informerit, në emër të 97 qytetarëve, siç njofton N1. Kallëzimi është ngritur për veprën penale të përndjekjes, sipas nenit 138a të Kodit Penal, dhe është dorëzuar sipas nenit 282 të Kodit të Procedurës Penale.
Sipas kallëzimit, më 13 nëntor 2026, faqja e internetit e Informerit publikoi një listë me emrat, mbiemrat, fotografitë dhe të dhënat personale të këtyre 97 qytetarëve, mes tyre edhe 17 të mitur, sipas artikullit. Në listë ishin përfshirë gjithashtu persona të denoncuar në polici për hyrje të dhunshme në RTS.
Kokanoviç pretendon se Vučićević i ka vënë në shënjestër në mënyrë të përsëritur këta persona, duke i etiketuar publikisht si kriminelë të dhunshëm, terroristë dhe ekstremistë, duke bërë thirrje për linçimin dhe burgosjen e tyre, si dhe duke publikuar emrat, adresat dhe numrat e tyre të telefonit.
Sipas kallëzimit, raportimi në fjalë krijoi gjithashtu një pasqyrë të rreme se personat e listuar kishin hyrë me dhunë në RTS.
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