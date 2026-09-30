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Europa

Aksident në një kantier detar në Ankona, humb jetën një punëtor! Plagoset rëndë një tjetër

· 2 min lexim

Një burrë vdiq dhe një tjetër u plagos rëndë pas një aksidenti në një kantier detar të operuar në qytetin portual të Ankonës. Aksidenti ndodhi vonë të martën kur një zjarr shpërtheu ndërsa dy punëtorët po kryenin punime saldimi në një anije.

Policia po heton shkakun e flakëve, të cilat sindikatat lokale thanë se mund të kenë qenë për shkak të një defekti që përfshinte një makinë saldimi.

Të dy burrat ishin të punësuar nga një nënkontraktor, tha Fincantieri. Viktima ishte një tunizian 54-vjeçar i cili vdiq nga djegie të rënda, tha një zyrtar i sindikatës lokale, ndërsa punëtori i plagosur rëndë është një 29-vjeçar nga Bangladeshi.

Mediat lokale raportuan se ai do të transferohet nga spitali rajonal i Ankonës në një njësi të specializuar për djegie në qytetin toskan të Pizës.

Sindikatat kryesore të metalpunuesve në Itali – Fiom, Fim dhe Uilm – organizuan një protestë në kantierin detar dhe filluan menjëherë greva tetë-orëshe që mbulonin turnet e ditës.

Sindikatat kombëtare bënë thirrje për një grevë dy-orëshe në të gjitha kantieret detare të Fincantieri-t nga e mërkura.

Sindikatat kërkuan gjithashtu një rishikim të praktikave të kontraktimit dhe nënkontraktimit të Italisë, duke thënë se aksidentet në vendin e punës ishin më të zakonshme në vendet ku punonin nënkontraktorët.

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