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Europa

Franca dhe Britania në bisedime për t’i dhënë fund marrëveshjes së emigrantëve

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Franca dhe Britania janë në bisedime për t’i dhënë fund marrëveshjes së tyre për migracionin “një brenda, një jashtë”. Kështu ka njoftuar të mërkurën një burim nga ministria e brendshme franceze për Reuters.

“Po diskutojmë kushtet e tërheqjes nga marrëveshja me britanikët”, tha burimi.

Sipas marrëveshjes, të njoftuar vitin e kaluar në një përpjekje për të zvogëluar kalimet me anije të vogla të Kanalit Anglez, Britania deportoi njerëz pa dokumente që mbërrinin me anije të vogla në Francë, në këmbim të pranimit të një numri të barabartë azilkërkuesish të ligjshëm me lidhje familjare britanike.

Sipas kushteve të marrëveshjes, kishte një afat kohor objektiv jo më shumë se tre muaj nga mbërritja e dikujt në Britani për t’u transferuar në Francë.

Britania duhej të kthente një individ brenda 14 ditëve nga mbërritja e tij, dhe Franca nuk ishte e detyruar të pranonte të mitur të pashoqëruar ose njerëz që përbënin një kërcënim paraprak për sigurinë, tha traktati.

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