Amen Thompson: Uber Eats ishte porosia e parë pas kontratës 208 milionë dollarës
Amen Thompson nuk bëri shpenzime të mëdha menjëherë pas zgjatjes pesëvjeçare prej 208 milionë dollarësh me Houston Rockets në shtator. I pyetur se çfarë bleu i pari pas nënshkrimit, ai qeshi dhe pranoi se e para ishte një porosi përmes Uber Eats, duke përmendur se zakonisht porosit në ChopShop dhe merr edhe një tas frutash që e konsideron të mërzitshëm.
Siç raporton Bleacher Report, Thompson tha se preferon Original ChopShop dhe zakonisht zgjedh opsione të shëndetshme në menu; Original ChopShop është një rrjet restorantesh me lokacione në Arizona, Texas dhe Georgia.
23-vjeçari ishte i pranishëm gjatë gjithë sezonit të kaluar, me 79 paraqitje dhe mesatarisht 37.4 minuta për ndeshje, shifër që ishte e dyta pas Tyrese Maxey. Ai shënoi shifra personale me 18.3 pikë për ndeshje dhe 5.3 asistime, ndërsa mbeti i njohur për kontributin e tij në mbrojtje — arritje që shpjegojnë besimin që skuadra ka vendosur tek ai.
Sipas Bleacher Report, porosia e parë pas kontratës nënvizon se Thompson po kujdeset për trupin e tij dhe po mban një rutinë ushqimore të përqendruar te shëndeti, ndërsa vazhdon të zhvillohet si lojtar kryesor i Rockets.
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