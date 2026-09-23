☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 23 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▼0%
DOW 51,864 ▼0.36%
NASDAQ 27,244 ▲0.45%
NAFTA 90.24 ▼0.31%
ARI 4,389 ▲0.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
₿ CRYPTO
BTC $86,760 ▲ +1.11% ETH $2,773 ▲ +0.81% XRP $1.5967 ▲ +5.35% SOL $119.2100 ▲ +1.03%
S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 90.24 ▼0.31 % ARI 4,389 ▲0.29 % S&P 500 7,765 ▼0 % DOW 51,864 ▼0.36 % NASDAQ 27,244 ▲0.45 % NAFTA 90.24 ▼0.31 % ARI 4,389 ▲0.29 %
EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093 EUR/USD 1.1452 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9399 EUR/ALL 91.4884 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3733 EUR/TRY 55.9320 EUR/JPY 180.26 EUR/CAD 1.6093
23 Sht 2026
Breaking
Kyrie Irving prezanton një këpucë të re ANTA KAI të dizajnuar nga motrat e tij Justin Verlander do të nisë ndeshjen e fundit të karrierës me Tigers këtë fundjavë «Shedinburgh» debuton në Londër: rezidencë trejavëshe në Young Vic Theatre me mbi 40 shfaqje Santiago Sierra në Londër: lexim pa ndërprerje i emrave të palestinezëve të vrarë që nga viti 1948 Salmon i pjekur me limon, kopër dhe hudhër — receta e plotë mesdhetare
Menu
NBA

Kyrie Irving prezanton një këpucë të re ANTA KAI të dizajnuar nga motrat e tij

· 2 min lexim

Kyrie Irving prezantoi një koleksion të ri të modelit të tij ANTA KAI, para rikthimit me Dallas Mavericks. Linja e re pasqyron elemente personale të lojtarit dhe përfshin një kapsulë me mesazh mbrojtjeje ndaj motrave.

Siç raporton Bleacher Report, kapsula “Protect Your Sisters”, e krijuar në bashkëpunim me motrat e Irvingut, Asia dhe London, u publikua të shtunën në faqen zyrtare të ANTA-s dhe u shfaq gjithashtu në dyqanin e markës në Beverly Hills, sipas postimeve të ANTA-s në Instagram.

Në koleksion përfshihet këpuca ANTA Hélà Style “Roots”, e dizajnuar në nuanca rozë, vjollce dhe të verdhë, dhe e shitur me çmim rreth 130 dollarë. Sholla përmban numrin 11 të Irvingut dhe një gdhendje “Hélà Chief”, të cilën ANTA e paraqet si një referencë ndaj prejardhjes së tij indigjene.

Irving nënshkroi marrëveshjen me ANTA në 2023, ndërsa modeli ANTA KAI 1 debutoi vitin e mëpasshëm. Ai mungoi gjatë gjithë sezonit 2025-26 pas dëmtimit të ligamentit kryesor të gjurit (ACL) në mars 2025, dhe mund të kthehet në fushë kur Mavericks të fillojnë kampionatin më 21 tetor ndaj Houston Rockets, ku mund të luajë për herë të parë në ndeshje zyrtare me Cooper Flagg.

Lëshimi i kapsulës “Protect Your Sisters” i shton asaj personalitet dhe rëndësi simbolike në linjën ANTA KAI të Irvingut; për detajet e publikimit dhe elementet e dizajnit, Bleacher Report jep informacionin e konfirmuar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu