Kyrie Irving prezanton një këpucë të re ANTA KAI të dizajnuar nga motrat e tij
Kyrie Irving prezantoi një koleksion të ri të modelit të tij ANTA KAI, para rikthimit me Dallas Mavericks. Linja e re pasqyron elemente personale të lojtarit dhe përfshin një kapsulë me mesazh mbrojtjeje ndaj motrave.
Siç raporton Bleacher Report, kapsula “Protect Your Sisters”, e krijuar në bashkëpunim me motrat e Irvingut, Asia dhe London, u publikua të shtunën në faqen zyrtare të ANTA-s dhe u shfaq gjithashtu në dyqanin e markës në Beverly Hills, sipas postimeve të ANTA-s në Instagram.
Në koleksion përfshihet këpuca ANTA Hélà Style “Roots”, e dizajnuar në nuanca rozë, vjollce dhe të verdhë, dhe e shitur me çmim rreth 130 dollarë. Sholla përmban numrin 11 të Irvingut dhe një gdhendje “Hélà Chief”, të cilën ANTA e paraqet si një referencë ndaj prejardhjes së tij indigjene.
Irving nënshkroi marrëveshjen me ANTA në 2023, ndërsa modeli ANTA KAI 1 debutoi vitin e mëpasshëm. Ai mungoi gjatë gjithë sezonit 2025-26 pas dëmtimit të ligamentit kryesor të gjurit (ACL) në mars 2025, dhe mund të kthehet në fushë kur Mavericks të fillojnë kampionatin më 21 tetor ndaj Houston Rockets, ku mund të luajë për herë të parë në ndeshje zyrtare me Cooper Flagg.
Lëshimi i kapsulës “Protect Your Sisters” i shton asaj personalitet dhe rëndësi simbolike në linjën ANTA KAI të Irvingut; për detajet e publikimit dhe elementet e dizajnit, Bleacher Report jep informacionin e konfirmuar.
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