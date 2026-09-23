Kawhi Leonard afrohet te klubi ekskluziv i fitimeve në NBA pas kontratës së re me Toronto
Kawhi Leonard nënshkroi një zgjatje dyvjeçare me Toronto Raptors, e vlerësuar në 115 milionë dollarë, pas transferimit nga Los Angeles Clippers. Marrëveshja rrit të ardhurat e tij totale gjatë karrierës në rreth 543 milionë dollarë.
Sipas Bleacher Report, LeBron James, Kevin Durant dhe Stephen Curry janë të vetmit lojtarë që deri në fund të sezonit 2026-27 kanë arritur të fitojnë më shumë se 500 milionë dollarë në karrierë. Leonard dhe James Harden pritet t’i bashkohen këtij klubi pas zgjatjeve të fundit; Harden, me kontratën trevjeçare që nënshkroi me Cleveland, pritet të kalojë shifrën prej 500 milionë dollarësh.
Gjatë karrierës së tij, Leonard ka përfituar kryesisht nga koha me Clippers (rreth 291.8 milionë dollarë), ndërsa rreth 185.4 milionë i ka fituar te Raptors dhe 63.4 milionë te San Antonio Spurs. Ai u gjobit së fundmi nga NBA-ja me 700,000 dollarë si pjesë e hetimit për dyshimet e shkeljes së kufirit të pagave. Pas sezonit të fundit me Clippers, ku shënoi mesatarisht 27.9 pikë në 65 ndeshje, Leonard do të rikthehet në Toronto për herë të parë që nga titulli i vitit 2019.
Sipas Bleacher Report, parashikimet e sezonëve në vazhdim sugjerojnë se lojtarë të tjerë si Devin Booker, Paul George, Joel Embiid dhe Donovan Mitchell mund të kalojnë shifrën e 500 milionë dollarëve në vitet e ardhshme, duke zgjatur listën e atyre me fitime më të larta karriere në NBA.
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