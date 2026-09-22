Anthony McCall mbush me dritë Sean Kelly Gallery-n: tri vepra ‘solid light’, mes tyre krijimi i ri ‘Swarm’ për dronët
Artisti britanik Anthony McCall sjell në Sean Kelly Gallery të Nju Jorkut tri vepra të tij emblematike “solid light” nga vitet 1973, 2020 dhe 2026 — solo-ekspozita e shtatë me galerinë, e hapur deri më 31 tetor 2026.
Nju Jorku mirëpret sërish një nga zërat më origjinalë të artit bashkëkohor të dritës. Ekspozita Anthony McCall: Solid Light, 1973, 2020, 2026 shënon solo-ekspozitën e shtatë të artistit britanik me Sean Kelly Gallery dhe bashkon tri vepra emblematike “solid light” nga tri momente të ndryshme të karrierës së tij — vitet 1973, 2020 dhe 2026.
Në qendër të ekspozitës qëndron Line Describing a Cone (1973), vepra e fillimit të viteve ’70 që shkriu kufijtë mes kinemasë, skulpturës dhe performancës. Gjatë mbi 30 minutash, një vijë e vetme drite e projektuar formon gradualisht një rreth të plotë, duke zbuluar një kon të mjegullt drite — një formë që vizitorët mund jo vetëm ta shohin, por edhe ta përshkojnë fizikisht duke ecur përmes saj.
Skylight (2020) ndërton mbi atë trashëgimi me një bosht vertikal drite të projektuar mbi një piedestal. Veprën e shoqëron partitura e kompozitorit dhe kitaristit David Grubbs, që evokon një stuhi që kalon — duke e kthyer dritën në një përvojë me kohëzgjatje dhe tingull.
Vepra më e re, Swarm (2026), i përgjigjet pranisë gjithnjë e më të përhapur të dronëve në shoqërinë bashkëkohore: dy vëllime konike drite që rrotullohen, po ashtu me tingujt e Grubbs, krijojnë ndjenjën e një intensiteti që përshkallëzohet. Ndërsa veprat e mëparshme ftojnë në reflektim mbi një formë të vetme, lëvizja e vazhdueshme e Swarm tregon se si teknologjia ka evoluar dhe ka ndikuar perceptimin tonë të hapësirës.
Projekti i përjetshëm i McCall nuk është thjesht drita, por dhënia e formës së prekshme, kohëzgjatjes dhe zërit të paprekshmes — dhe mënyra si trupat njerëzorë ndërveprojnë me hapësirën. Ekspozita qëndron e hapur deri më 31 tetor 2026.
Burimi: USA Art News (via Artnet News)
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