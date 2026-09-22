Blue Jays fitojnë 3-1 ndaj Orioles në ndeshjen e 21 shtatorit 2026
Toronto Blue Jays arritën fitore 3-1 ndaj Baltimore Orioles në ndeshjen e zhvilluar më 21 shtator 2026. Takimi mbeti i ngushtë gjatë gjithë kohës dhe u vendos nga disa paraqitje të mira në fillim të ndeshjes.
Sipas Bleacher Report, rezultati final ishte Blue Jays 3, Orioles 1; Toronto përfundoi sezonin në 77-79, ndërsa Baltimore në 75-81. Box score-tregojnë: Blue Jays R 3, H 3, E 0; Orioles R 1, H 1, E 0. Në lojë u regjistrua edhe një seri hedhjesh nga T. Yesavage, që arriti të bëjë 35 hedhje.
Në inningun e dytë pati disa lëvizje kryesore: në pjesën e poshtme Samuel Basallo u përjashtua me strike, ndërsa Christian Encarnacion-Strand bëri out me një pop-up drejt infieldit të cekët ku u zuri Alejandro Kirk. Në pjesën e sipërme të të njëjtit inning, Alejandro Kirk ground out për te shortstop-i, ndërsa Brett Bateman dhe Ernie Clement u përjashtuan nga lojtari i fushës së majtë dhe mid-infield përkatësisht.
Fitore e Blue Jays që mbylli përballjen pa gabime të evidentuara nga të dy skuadrat dhe me shumë pak goditje të regjistruara, çka tregon një ndeshje të kontrolluar dhe të vendosur në fazat e hershme. Bleacher Report vë në dukje se loja u karakterizua kryesisht nga mbrojtja dhe efikasiteti në rastet e pakta të sulmit.
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