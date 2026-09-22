☁️
Tiranë 20°C · Vranët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▲1.49%
DOW 52,049 ▲0.71%
NASDAQ 27,122 ▲2.26%
NAFTA 92.19 ▼0.19%
ARI 4,410 ▲0.59%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $86,399 ▲ +5.63% ETH $2,772 ▲ +3% XRP $1.5300 ▲ +7.05% SOL $118.8400 ▲ +5.67%
S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 92.19 ▼0.19 % ARI 4,410 ▲0.59 % S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 92.19 ▼0.19 % ARI 4,410 ▲0.59 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8579 EUR/CHF 0.9446 EUR/ALL 91.6190 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3902 EUR/TRY 56.0084 EUR/JPY 180.27 EUR/CAD 1.6061
22 Sht 2026
Breaking
Pas mbi 25 vitesh, gjenden mbetjet mortore të Salih Mziut në varrezën masive në Kalludër CNN, MS NOW dhe Politico padisin Trump-in për ndalimin nga Shtëpia e Bardhë: “Një sulm i drejtpërdrejtë ndaj Amendamentit të Parë” Ndeshjet kryesore që Triple H duhet të programojë për pjesën e mbetur të vitit 2026 Los Angeles Rams ndaj New York Giants në SoFi Stadium, 21 shtator 2026 Blue Jays fitojnë 3-1 ndaj Orioles në ndeshjen e 21 shtatorit 2026
Menu
WWE

Ndeshjet kryesore që Triple H duhet të programojë për pjesën e mbetur të vitit 2026

· 3 min lexim

WWE vjen pas një periudhe të suksesshme shfaqjesh në Mexico City që i kanë dhënë energji programit javore, dhe tani sfida kryesore është të shfrytëzohet ky moment. Për eventin Money in the Bank më 10 tetor është konfirmuar përballja Roman Reigns vs. LA Knight për Titullin e Botës, por për të siguruar një fundviti të fortë nevojiten edhe ndeshje vendimtare të tjera.

Siç raporton Bleacher Report, renditja e përballjeve më të rëndësishme që Triple H duhet të programojë për pjesën tjetër të 2026 përfshin: një ndeshje vendimtare mes Cody Rhodes dhe Randy Orton për të mbyllur trilogjinë e tyre; shpërthimin midis Chelsea Green dhe Tiffany Stratton pas prishjes së miqësisë; sfidën midis Roman Reigns dhe Royce Keys; rivalitetin Liv Morgan vs. Roxanne Perez brenda Judgment Day; përballjen mes Stephanie Vaquer dhe Becky Lynch; dhe një seri përballjesh mes Oba Femi dhe Bronson Reed që meriton skenën e madhe.

Cody Rhodes dhe Randy Orton kanë pasur përballje të shpërndara dhe pa një mbyllje definitive; një takim vendimtar do t’u jepte të dyve mundësinë të përparonin në histori të reja. Ndërkohë, marrëdhënia mes Green dhe Stratton është ndërtuar gradualisht gjatë verës dhe pritet një prishje që do të vendosë një rivalitet me interes për titullin femëror.

Royce Keys ka fituar terren në Raw dhe mund të jetë sfiduesi i ardhshëm për Reigns sapo rivalitetet aktuale të Tribal Chief të qetësohen. Liv Morgan dhe Roxanne Perez kanë elementë dramatikë që mund të çojnë në një ndarje të madhe brenda Judgment Day, ndërsa përballja Femi–Reed duket e përshtatshme për një event premium si Crown Jewel ose një tjetër ngjarje kryesore të vjeshtës.

Më kryesori është opsioni për një përballje shumëpalëshe në SmackDown për titullin kryesor të WWE-së: emra si Sami Zayn, Kevin Owens, CM Punk, Johnny Gargano, Finn Bálor dhe Gunther kanë qenë pranë titullit dhe një Six-Pack Challenge apo një format tjetër shumëgarues do të rrisë interesin dhe tensionin për fundviti.

Në përmbledhje, për të ruajtur dhe përforcuar momentumin pas Mexico City dhe për të dhënë rivalitete me peshë deri në fund të vitit, është e rëndësishme që Triple H të prioritizojë këto përballje; siç thekson edhe Burimi, Bleacher Report, ato do të vendosin drejtimi kryesor të tregimeve dhe do t’u japin eventeve një ngarkesë dramatike dhe sportive.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu