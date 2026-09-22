Ndeshjet kryesore që Triple H duhet të programojë për pjesën e mbetur të vitit 2026
WWE vjen pas një periudhe të suksesshme shfaqjesh në Mexico City që i kanë dhënë energji programit javore, dhe tani sfida kryesore është të shfrytëzohet ky moment. Për eventin Money in the Bank më 10 tetor është konfirmuar përballja Roman Reigns vs. LA Knight për Titullin e Botës, por për të siguruar një fundviti të fortë nevojiten edhe ndeshje vendimtare të tjera.
Siç raporton Bleacher Report, renditja e përballjeve më të rëndësishme që Triple H duhet të programojë për pjesën tjetër të 2026 përfshin: një ndeshje vendimtare mes Cody Rhodes dhe Randy Orton për të mbyllur trilogjinë e tyre; shpërthimin midis Chelsea Green dhe Tiffany Stratton pas prishjes së miqësisë; sfidën midis Roman Reigns dhe Royce Keys; rivalitetin Liv Morgan vs. Roxanne Perez brenda Judgment Day; përballjen mes Stephanie Vaquer dhe Becky Lynch; dhe një seri përballjesh mes Oba Femi dhe Bronson Reed që meriton skenën e madhe.
Cody Rhodes dhe Randy Orton kanë pasur përballje të shpërndara dhe pa një mbyllje definitive; një takim vendimtar do t’u jepte të dyve mundësinë të përparonin në histori të reja. Ndërkohë, marrëdhënia mes Green dhe Stratton është ndërtuar gradualisht gjatë verës dhe pritet një prishje që do të vendosë një rivalitet me interes për titullin femëror.
Royce Keys ka fituar terren në Raw dhe mund të jetë sfiduesi i ardhshëm për Reigns sapo rivalitetet aktuale të Tribal Chief të qetësohen. Liv Morgan dhe Roxanne Perez kanë elementë dramatikë që mund të çojnë në një ndarje të madhe brenda Judgment Day, ndërsa përballja Femi–Reed duket e përshtatshme për një event premium si Crown Jewel ose një tjetër ngjarje kryesore të vjeshtës.
Më kryesori është opsioni për një përballje shumëpalëshe në SmackDown për titullin kryesor të WWE-së: emra si Sami Zayn, Kevin Owens, CM Punk, Johnny Gargano, Finn Bálor dhe Gunther kanë qenë pranë titullit dhe një Six-Pack Challenge apo një format tjetër shumëgarues do të rrisë interesin dhe tensionin për fundviti.
Në përmbledhje, për të ruajtur dhe përforcuar momentumin pas Mexico City dhe për të dhënë rivalitete me peshë deri në fund të vitit, është e rëndësishme që Triple H të prioritizojë këto përballje; siç thekson edhe Burimi, Bleacher Report, ato do të vendosin drejtimi kryesor të tregimeve dhe do t’u japin eventeve një ngarkesë dramatike dhe sportive.
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