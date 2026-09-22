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Los Angeles Rams ndaj New York Giants në SoFi Stadium, 21 shtator 2026

· 1 min lexim

Në SoFi Stadium të Inglewood, Kaliforni, Los Angeles Rams dhe New York Giants përballen më 21 shtator 2026 në kuadër të Monday Night Football. Ndeshja zhvillohet si përballja e javës së dytë të sezonit dhe vjen ndërsa Giants kanë bilancin 1-0, ndërsa Rams kanë 0-1.

Siç raporton Bleacher Report, ekipet kanë lista të inaktiviteteve: te Rams, WR Puka Nacua, S Kam Kinchens dhe disa të tjerë u shpallën inaktivë për ndeshjen, ndërsa te Giants përfshihet Deonte Banks mes atyre që nuk do të luajnë. Po ashtu, për Rams është konfirmuar aktivizimi i veteranit Aaron Donald, i rikthyer në listën e aktivëve pas mungesës së gjatë.

Ndeshja transmetohet në ESPN/ABC dhe pritet të ndikojë në renditjen e skuadrave për vazhdimësi të sezonit. Trajnerët e dy ekipeve do të përshtatin skemën taktike duke marrë parasysh mungesat dhe aktivizimet e fundit.

Për përditësime të drejtpërdrejta, statistika dhe përmbledhje pas ndeshjes, shikoni mbulimin e Bleacher Report.

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