Los Angeles Rams ndaj New York Giants në SoFi Stadium, 21 shtator 2026
Në SoFi Stadium të Inglewood, Kaliforni, Los Angeles Rams dhe New York Giants përballen më 21 shtator 2026 në kuadër të Monday Night Football. Ndeshja zhvillohet si përballja e javës së dytë të sezonit dhe vjen ndërsa Giants kanë bilancin 1-0, ndërsa Rams kanë 0-1.
Siç raporton Bleacher Report, ekipet kanë lista të inaktiviteteve: te Rams, WR Puka Nacua, S Kam Kinchens dhe disa të tjerë u shpallën inaktivë për ndeshjen, ndërsa te Giants përfshihet Deonte Banks mes atyre që nuk do të luajnë. Po ashtu, për Rams është konfirmuar aktivizimi i veteranit Aaron Donald, i rikthyer në listën e aktivëve pas mungesës së gjatë.
Ndeshja transmetohet në ESPN/ABC dhe pritet të ndikojë në renditjen e skuadrave për vazhdimësi të sezonit. Trajnerët e dy ekipeve do të përshtatin skemën taktike duke marrë parasysh mungesat dhe aktivizimet e fundit.
Për përditësime të drejtpërdrejta, statistika dhe përmbledhje pas ndeshjes, shikoni mbulimin e Bleacher Report.
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