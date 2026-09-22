Një rikthim: Zach Ertz bashkohet me skuadrën ushtrimore të Eagles në Filadelfia
Philadelphia Eagles kanë nënshkruar me tight end-in Zach Ertz për t9u bashkuar me skuadrën ushtrimore, duke rikthyer një nga lojtarët më të shquar të periudhës së fundit të klubit.
Siç raporton nfl, Ertz vjen pas një sezoni në të cilin pësoi thyerje të ligamenteve (ACL) te Washington Commanders, ndërsa filloi karrierën si zgjedhje e rundit të dytë në draftin e 2013-shit nga Eagles. Gjatë më shumë se tetë sezoneve me Filadelfian, ai regjistroi 579 kapje për 6,267 jardë dhe 38 touchdown-e, arriti tri thirrje për Pro Bowl dhe fitoi një Super Bowl. Më pas u shkëput për në Arizona Cardinals gjatë sezonit 2021, luajti atje deri në 2023 dhe më pas kaloi dy stinorë te Washington; në total karrierë ai ka 825 kapje, 8,592 jardë dhe 57 touchdown-e. Vendimi i rikthimit u lehtësua edhe nga dëmtimet e repartit të tight end-ëve të Eagles, përfshirë një sprain MCL te Dallas Goedert dhe vendosjen e rookie-t Eli Stowers në listën e të lënduarve.
Ertz shkon te skuadra ushtrimore i shëndetshëm dhe me shanse reale për t9u ngjitur në formacionin aktiv, ku mund të ndikojë menjëherë në skemën e sulmit. Ai gjithashtu mund të tentojë të hyjë shpejt në historinë e klubit, duke qenë sipas raporteve vetëm 11 kapje larg rekordit të skuadrës që mbahet nga Harold Carmichael (589 kapje).
Sipas nfl, rikthimi i Ertz mund t9u japë Eagles-ëve një zgjidhje të menjëhershme në pozicionin tight end dhe mund të sjellë duartrokitje nga tifozët nëse ai kalon te formacioni aktiv dhe shfaqet në ndeshje.
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