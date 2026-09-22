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22 Sht 2026
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Pas mbi 25 vitesh, gjenden mbetjet mortore të Salih Mziut në varrezën masive në Kalludër CNN, MS NOW dhe Politico padisin Trump-in për ndalimin nga Shtëpia e Bardhë: “Një sulm i drejtpërdrejtë ndaj Amendamentit të Parë” Ndeshjet kryesore që Triple H duhet të programojë për pjesën e mbetur të vitit 2026 Los Angeles Rams ndaj New York Giants në SoFi Stadium, 21 shtator 2026 Blue Jays fitojnë 3-1 ndaj Orioles në ndeshjen e 21 shtatorit 2026
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Kosova

Pas mbi 25 vitesh, gjenden mbetjet mortore të Salih Mziut në varrezën masive në Kalludër

Pas më shumë se 25 vitesh, familja Mziu gjeti mbetjet mortore të Salih Mziut, të zbuluara në një varrezë masive në Kalludër të Zubin Potokut.

· 1 min lexim

Pas më shumë se 25 vitesh pritje, familja Mziu më në fund gjeti përgjigje për fatin e Salih Mziut. Mbetjet e tij mortore u zbuluan në një varrezë masive në Kalludër të Zubin Potokut, duke i dhënë fund një odiseje të gjatë kërkimesh e shpresash.

Mbetjet e Salih Mziut u identifikuan bashkë me ato të Idriz Rrecit dhe Adem Beqirit. Në të njëjtin lokacion dyshohet se ndodhen edhe rreth 15 persona të tjerë nga Skenderaj, mes të cilëve edhe vëllezërit e Salihut, Naseri dhe Zeneli.

Familjarët thonë se për vite me radhë pritën zbardhjen e fatit të të afërmve të tyre, duke trokitur në çdo derë institucionale pa e humbur kurrë shpresën.

Nga Shoqata e të Pagjeturve theksojnë se gjetja e këtij lokacioni ishte sfiduese për institucionet, ndërsa procesi i gërmimeve dhe identifikimeve vijon ende.

Në komunën e Zubin Potokut rezultojnë ende të zhdukur 106 persona nga lufta e fundit në Kosovë, çështja e të cilëve mbetet një nga plagët më të hapura të shoqërisë kosovare.

Burimi: Klan Kosova

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