Anulohen paradat e nxënësve në Dodekanez për 28 tetorin për shkak të motit të rrezikshëm
Vendimi, i firmosur nga nënprefekti rajonal Christos Efstratiou dhe i njoftuar përmes ERT-së së Egjeut Jugor, vlen për të gjitha njësitë rajonale të Dodekanezit — në Rodos do të zhvillohet vetëm parada ushtarake.
Paradat e nxënësve për festën kombëtare të 28 tetorit nuk do të zhvillohen në asnjë ishull të Dodekanezit, për shkak të rrezikut të madh nga moti i rrezikshëm që pritet të mërkurën në gjithë arkipelagun. Vendimi u njoftua të martën, një ditë para përvjetorit të “Jo”-së së vitit 1940, kur Greqia refuzoi ultimatumin italian.
Siç njofton ERT e Egjeut Jugor, anulimin e të gjitha paradave të nxënësve e bëri të ditur Minas Papadakis, koordinator i Mbrojtjes Civile i Rajonit të Egjeut Jugor, duke shpjeguar se rreziku i shtuar i përmbytjeve nuk lejon zhvillimin e sigurt të tyre. Sipas raportimit të Kalymnos Times, vendimi është firmosur nga Christos Efstratiou, nënprefekt rajonal për Dodekanezin dhe Mbrojtjen Civile.
Anulimi, siç thekson Kalymnos Times, vlen jo vetëm për shkollat, por edhe për kontingjentet e shoqatave, organizatave dhe grupeve komunitare që marrin pjesë zakonisht në parada. Përjashtimi i vetëm është qyteti i Rodosit, ku do të zhvillohet vetëm parada ushtarake.
Vendimi mbështetet, sipas Kalymnos Times, në mobilizimin “Kodi i Kuq” të Mbrojtjes Civile për Rajonin e Egjeut Jugor, të shpallur më 26 tetor nga sekretari i përgjithshëm i Mbrojtjes Civile për shkak të rrezikut të përmbytjeve në gjithë Dodekanezin, si edhe në një dokument urgjent të Drejtorisë së Mbrojtjes Civile të rajonit dhe në rekomandimin e mbledhjes urgjente të organit koordinues rajonal. Dodekanezi mbetet në gatishmëri të shtuar, pasi për të mërkurën 28 tetor është lëshuar paralajmërim i kuq për fenomene të rrezikshme, i njëjti alarm për të cilin EMY-ja kishte përshkallëzuar paralajmërimin edhe për Thesalinë, Sporadet dhe Evinë.
Në këtë klimë, sot në ishullin Kos kanë mbetur të mbyllura të gjitha shkollat me vendim të kryebashkiakut, masë që ishte marrë për shkak të përkeqësimit të motit. Autoritetet u bëjnë thirrje familjeve dhe shkollave të ndjekin vetëm njoftimet zyrtare, ndërsa për çdo ndryshim tjetër në festimet e 28 tetorit priten përditësime nga autoritetet lokale.
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