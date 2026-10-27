Pizza Fan: lirohen me kushte pesë të akuzuarit e parë, garanci prej 5 mijë eurosh
Tre kontabilistë, një programues dhe një pronar franchise në Nea Ionia u lanë të lirë me masa kufizuese pas apologjive të së hënës në Evelpidon, ndërsa të martën para hetuesit shkon pronari i zinxhirit, Konstantinos Antaras.
Pesë të akuzuarit e parë që u apologjuan për çështjen e evazionit fiskal të zinxhirit Pizza Fan u lanë të lirë me kushte kufizuese vonë të hënën, siç njofton Hellas Journal me informacion nga agjencia APE-MPE. Bëhet fjalë për tre kontabilistë, një programues dhe një pronar dyqani franchise në Nea Ionia. Me pëlqimin e hetuesit dhe të prokurorit, atyre iu vendos, sipas rastit, detyrimi për t’u paraqitur në komisariat dhe garanci financiare prej 5 mijë eurosh; lirimi me kushte nuk do të thotë shfajësim nga akuzat.
Apologjitë e pesë të akuzuarve të tjerë të grupit të parë prej dhjetë personash vazhdojnë, ndërsa të martën para hetuesit do të paraqitet grupi i dytë, mes të cilëve pronari i zinxhirit Konstantinos Antaras, i konsideruar drejtuesi i grupit të dyshuar kriminal, dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Në total, sipas dosjes, të akuzuarit janë 126, ndërsa operacioni policor i 22 tetorit çoi në 23 arrestime.
Sipas njoftimit të policisë greke ELAS, të cituar nga Cibum, veprimtaria e hetuar shtrihet në periudhën 2016–2026: dëmi fiskal i vlerësuar nga TVSH-ja dhe tatimi mbi të ardhurat e papaguara kalon 35 milionë euro, ndërsa lënda e fshehur tatimore llogaritet mbi 150 milionë euro. Gjatë kontrolleve u sekuestruan gjithsej 1.288.732,60 euro, pajisje elektronike, automjete dhe orë luksoze; në banesën e Antaras, sipas dosjes që publikoi ProtoThema, u gjetën 1.175.990 euro dhe 92 orë luksoze.
Në qendër të hetimit është softueri i porosive: policia i atribuon atij mundësinë për të mbyllur porosi të zgjedhura pa lëshuar faturë të ligjshme, përmes një opsioni shtesë të quajtur “kërasma” (trajtim falas). Avokati i programuesit, Miltiadis Zisidis, deklaroi se mbrojtja paraqiti kundërshtime ligjore, përmbajtësore dhe teknike dhe se algoritmi funksiononte ndryshe nga sa përshkruhet në materialin parahetimor. ELAS i ka dërguar autoritetit tatimor AADE 108 raporte kontrolli për vitet tatimore 2023–2026 dhe ka kërkuar ngrirjen e pasurive.
Avokatët e Antaras dhe të Dimitris Iliopoulos kanë deklaruar se klientët e tyre synojnë të bashkëpunojnë me autoritetet, kanë kundërshtuar shifrën prej 25 milionë eurosh të publikuar më herët dhe kanë theksuar nevojën e rihapjes së dyqaneve dhe ruajtjes së rreth 2.500 vendeve të punës. Edhe vetë Pizza Fan, në qëndrimin e saj zyrtar, ka thënë se veprimet promovuese falas mund të kenë shkaktuar konfuzion në llogaritjen e xhiros dhe se kërkon rihapjen e plotë të rrjetit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.