Arabia Saudite i quan sulmet e Huthi-ve krime të plota lufte
Riadi dënoi goditjet me raketa dhe dronë ndaj objekteve civile, ekonomike dhe aeroporteve, duke thënë se do të marrë masa legjitime mbrojtëse dhe se mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit.
Arabia Saudite i ka quajtur krime të plota lufte sulmet me raketa dhe dronë të Huthi-ve ndaj objekteve civile, ekonomike dhe aeroporteve në mbretëri, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj të fundit nga rajoni.
Sipas raportimit, një zëvendësministër i Jashtëm saudit tha se Riadi do të marrë masa legjitime mbrojtëse përballë këtyre goditjeve. Deklarata vjen pas një jave sulmesh të Huthi-ve ndaj objektivave saudite, përfshirë aeroportin ndërkombëtar të Riadit dhe objekte energjetike.
Ministria saudite riafirmoi gjithashtu mbështetjen për qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, e cila po përballet me Huthi-t në një luftë civile të rindezur paralelisht me konfliktin më të gjerë rajonal.
Dënimi i Riadit i shtohet thirrjeve ndërkombëtare të ditëve të fundit për ndalimin e sulmeve ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile, ndërsa përplasjet mes Arabisë Saudite dhe Huthi-ve të lidhur me Iranin vazhdojnë të përshkallëzohen.
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