Tim Burton bashkëpunon me Kazuo Ishiguro për një film origjinal në Japoninë e pasluftës
Regjisori po e zhvillon projektin pa titull pas përfundimit të xhirimeve të sezonit të tretë të «Wednesday»; skenari origjinal i nobelistit nuk bazohet në asnjë roman të tij dhe ende nuk ka distributor apo kast të konfirmuar.
Tim Burton po përgatit rikthimin në ekranin e madh me një bashkëpunim që pak kush e priste. Siç njofton ComingSoon, duke iu referuar raportimit të Deadline, regjisori po zhvillon një film ende pa titull, të cilin synon ta drejtojë vetë, me skenar origjinal të shkrimtarit Kazuo Ishiguro, fitues i çmimit Nobel për letërsi.
Sipas të njëjtit raportim, historia vendoset në Japoninë e pas Luftës së Dytë Botërore, ndërsa detajet e subjektit mbahen ende të fshehta. Ishiguro i tha Variety-t se nuk bëhet fjalë për një film lufte dhe se zhanri i veprës është i vështirë për t’u përcaktuar me një emër të vetëm — një përshkrim që e lë projektin hapur ndaj pritshmërive të ndryshme nga stili gotik me të cilin njihet zakonisht Burton.
Pika që e bën projektin të pazakontë është pikërisht forma e tij: skenari është vepër origjinale e Ishiguro-s dhe nuk bazohet në asnjë roman të mëparshëm apo të ardhshëm të tij, ndryshe nga përshtatjet e njohura të librave të tij në kinema. Për Burton-in, i mësuar vitet e fundit me vazhdime dhe ripërpunime, kjo do të shënonte një kthim te një material krejtësisht i ri.
Rruga drejt kinemasë, megjithatë, sapo ka nisur. Projekti ende nuk ka distributor; sipas raportimit, plani është që fillimisht të mblidhet paketa me kastin dhe pastaj filmi t’u paraqitet blerësve. Nuk ka aktorë të lidhur me projektin, nuk ka orar prodhimi të konfirmuar dhe as nuk është konfirmuar se ky do të jetë filmi i radhës i regjisorit — dihet vetëm se është projekti ku ai është përqendruar më shumë që kur përfunduan xhirimet e sezonit të tretë të serialit «Wednesday».
Bashkëpunimi vjen në një moment të ngjeshur për universin e Ishiguro-s në ekran: përshtatja e romanit të tij «Klara and the Sun», me regji të Taika Waititi dhe me Jenna Ortega — yllin e «Wednesday» — në rol kryesor, del në kinema më 23 tetor 2026. Vetë Ishiguro nuk është i huaj për skenarin; ai ka shkruar më parë edhe skenarin e filmit «Living» të vitit 2022.
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