Bordi i Transparencës publikon çmimet e reja të karburanteve, ulet sërish nafta
Bordi i Transparencës publikoi të shtunën çmimet e reja të shitjes së karburanteve duke ulur me 2 lekë çmimin e naftës.
Kështu, duke nisur nga data 10 tetor çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gazoil i standardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 211 lekë/litri, nga 213 lekë që ishte një ditë më parë, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 199 lekë/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë jo më shumë se 195 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 183 lekë/litër.
Çmimet e caktuara nga Bordi do të hynë në fuqi sot datë 10 ora 12.30 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.
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