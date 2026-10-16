Rubio bisedon me presidentin Aoun për eksplozivët e sekuestruar të Hezbollahut
Departamenti i Shtetit tha se sekretari amerikan kërkoi llogaridhënie për kontrabandën e eksplozivëve dhe kontakte të drejtpërdrejta ushtarake mes Libanit dhe Izraelit, për të shmangur përplasjet.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka biseduar me presidentin e Libanit, Joseph Aoun, për sekuestrimin e një sasie të madhe eksplozivësh të Hezbollahut, siç njofton Al Jazeera, duke cituar Departamentin e Shtetit.
Sipas Departamentit të Shtetit, Rubio kërkoi llogaridhënie për kontrabandën e eksplozivëve. Hezbollahu kishte pranuar më herët se eksplozivët e sekuestruar në luginën Bekaa ishin të tijtë dhe se, sipas grupit, synonin Izraelin dhe jo Libanin.
Rubio, sipas raportimit, nxiti gjithashtu kontakte të drejtpërdrejta ushtarake mes Libanit dhe Izraelit, me qëllim shmangien e përplasjeve në kufi.
Biseda vjen në një moment tensionesh të larta në Liban, ku çështja e armëve dhe e kontrabandës së Hezbollahut mbetet në qendër të përplasjes mes qeverisë libaneze, grupit të mbështetur nga Irani dhe komunitetit ndërkombëtar.
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