Konsumi i rrymës në Kosovë rritet 10,74 për qind në shtator, prodhimi nga era dhe dielli gati dyfishohet
Konsumi i energjisë elektrike në Kosovë është rritur për 10,74 për qind gjatë shtatorit 2026, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë të dhënat e publikuara të hënën nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), siç raporton KosovaPress. Sipas ASK-së, konsumi i përgjithshëm arriti në 386,10 gigavat-orë (GWh), nga 348,67 GWh sa ishte në shtator 2025.
Rritja e konsumit është evidentuar në amvisëri, në sektorin komercial dhe në industri. Amvisëritë konsumuan 200,41 GWh, duke shënuar rritje prej 11,01 për qind krahasuar me vitin e kaluar, dhe përbënin 51,9 për qind të konsumit të përgjithshëm; sektori komercial përbënte 28,1 për qind, sektori industrial 16,4 për qind, ndërsa pjesa tjetër prej 3,6 për qind u përket sektorëve të tjerë.
Prodhimi bruto i energjisë elektrike nga era dhe burimet solare shënoi rritje prej 96,23 për qind — sipas tabelës së ASK-së, në 38,16 GWh nga 19,45 GWh në shtatorin e vitit të kaluar — ndërsa pjesëmarrja e energjisë alternative në konsumin e përgjithshëm ishte 11,20 për qind. Rritje është regjistruar edhe në prodhimin nga hidrocentralet, me 31,24 për qind, ndërsa prodhimi bruto nga termocentralet është rritur për 3,81 për qind. Energjia elektrike bruto në dispozicion gjatë shtatorit arriti në 467,69 GWh, ose 4,42 për qind më shumë krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak.
Sa i përket shkëmbimeve, Kosova gjatë shtatorit 2026 importoi 308,37 GWh energji elektrike dhe eksportoi 274,23 GWh, duke importuar kështu më shumë sesa eksportoi. Krahasuar me shtatorin 2025, importi shënoi rënie prej 2,66 për qind, ndërsa eksporti u rrit për 2,24 për qind.
Ndërkohë, prodhimi i thëngjillit gjatë shtatorit ishte 509.853 tonë, duke shënuar rënie prej 1,12 për qind krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Të dhënat janë pjesë e raportit zyrtar të ASK-së për statistikat e energjisë për muajin shtator 2026.
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