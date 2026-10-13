Araghchi: Irani po e ndjek seriozisht diplomacinë për të mbrojtur interesat kombëtare
Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha se Teherani po e ndjek seriozisht diplomacinë në arenën ndërkombëtare, me përparësi diplomacinë ekonomike për t'i dhënë fund sanksioneve amerikane dhe perëndimore dhe angazhimin më të fortë mediatik.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi të hënën se Teherani po e ndjek seriozisht diplomacinë në arenën ndërkombëtare për të mbrojtur interesat kombëtare të vendit, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Sipas Araghchi-t, ndër përparësitë e kësaj diplomacie janë diplomacia ekonomike, e drejtuar për t’i dhënë fund sanksioneve të Shteteve të Bashkuara dhe të Perëndimit ndaj Iranit, si dhe një angazhim më i fortë në fushën mediatike.
Deklarata vjen në një moment kur shkëmbimi i mesazheve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara përmes ndërmjetësve vazhdon, por procesi ka ngecur: Teherani ka thënë se përgjigjja amerikane ndaj propozimit të tij për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit është ende në shqyrtim dhe se përgjigjja iraniane do të vijë përmes ndërmjetësve.
Një ditë më herët, Araghchi kishte biseduar me ministrin e Jashtëm saudit dhe kishte ofruar ndihmën e Iranit për uljen e tensioneve në Jemen, ndërsa Teherani këmbëngul se përshkallëzimi atje i sjell dobi vetëm Izraelit.
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