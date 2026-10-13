Trump: Huthi-t po sillen shumë keq — SHBA ende po shqyrton nëse do t’i bashkohet luftës kundër tyre
Presidenti amerikan Donald Trump kritikoi ashpër Huthi-t për përshkallëzimin e sulmeve ndaj aeroporteve saudite, por nuk njoftoi ndonjë vendim të ri, ndërsa Uashingtoni vazhdon të shqyrtojë mundësinë e bashkimit me operacionet kundër grupit jemenas.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, kritikoi të hënën lëvizjen Huthi të Jemenit për përshkallëzimin e sulmeve ndaj aeroporteve të Arabisë Saudite, duke thënë se grupi po sillet shumë keq, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Trump ka thënë edhe më herët se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë t’i bashkohen operacioneve kundër Huthi-t, aleatëve jemenas të Iranit, por në deklaratën e fundit ai nuk njoftoi ndonjë vendim dhe nuk dha afat për të.
Sulmet e Huthi-t ndaj aeroportit King Khalid të Riadit — të shtunën me 13 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur, e të dielën me një tjetër të vrarë — e kanë vënë Uashingtonin nën presion në rritje nga Riadi, i cili kërkon mbështetje më të fortë amerikane ndërsa zhvillon ofensivën e tij në Jemen.
Një zyrtar i lartë i Huthi-t paralajmëroi të hënën se nëse Shtetet e Bashkuara futen në luftën në Jemen, përgjigjja e grupit do të jetë e shpejtë dhe e dhimbshme, duke e bërë vendimin e Shtëpisë së Bardhë një nga zhvillimet më të ndjekura të ditëve në vijim.
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