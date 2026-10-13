☁️
Tiranë 15°C · Vranët 13 Tetor 2026
S&P 500 7,807 ▼0.06%
DOW 51,851 ▲0.38%
NASDAQ 27,246 ▼0.44%
NAFTA 93.33 ▼0.44%
ARI 4,198 ▲0.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $82,587 ▼ -1.3% ETH $2,484 ▼ -1.98% XRP $1.3549 ▼ -3.82% SOL $106.9400 ▼ -3.81%
S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 93.33 ▼0.44 % ARI 4,198 ▲0.16 % S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 93.33 ▼0.44 % ARI 4,198 ▲0.16 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
13 Tet 2026
Breaking
«Resident Evil» i Zach Cregger thyen rekordin e franshizës: 320.2 milionë dollarë globalisht pas debutimit në Kinë Shefi i IRGC-së Vahidi: Asnjë fuqi e huaj nuk ka të drejtë të ndërhyjë në Ngushticën e Hormuzit Araghchi: Irani po e ndjek seriozisht diplomacinë për të mbrojtur interesat kombëtare ITALI – Pier Ferdinando Casini largohet nga Parlamenti pas 44 vitesh, nuk do të rikandidojë Sanna Marin: “Më kritikonin për veshjet dhe daljet në mbrëmje. Do të kthehesha në politikë nëse Putini do të na sulmonte”
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Trump: Huthi-t po sillen shumë keq — SHBA ende po shqyrton nëse do t’i bashkohet luftës kundër tyre

Presidenti amerikan Donald Trump kritikoi ashpër Huthi-t për përshkallëzimin e sulmeve ndaj aeroporteve saudite, por nuk njoftoi ndonjë vendim të ri, ndërsa Uashingtoni vazhdon të shqyrtojë mundësinë e bashkimit me operacionet kundër grupit jemenas.

· 2 min lexim
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump (foto zyrtare, domeni publik)

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, kritikoi të hënën lëvizjen Huthi të Jemenit për përshkallëzimin e sulmeve ndaj aeroporteve të Arabisë Saudite, duke thënë se grupi po sillet shumë keq, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.

Trump ka thënë edhe më herët se Shtetet e Bashkuara po shqyrtojnë mundësinë t’i bashkohen operacioneve kundër Huthi-t, aleatëve jemenas të Iranit, por në deklaratën e fundit ai nuk njoftoi ndonjë vendim dhe nuk dha afat për të.

Sulmet e Huthi-t ndaj aeroportit King Khalid të Riadit — të shtunën me 13 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur, e të dielën me një tjetër të vrarë — e kanë vënë Uashingtonin nën presion në rritje nga Riadi, i cili kërkon mbështetje më të fortë amerikane ndërsa zhvillon ofensivën e tij në Jemen.

Një zyrtar i lartë i Huthi-t paralajmëroi të hënën se nëse Shtetet e Bashkuara futen në luftën në Jemen, përgjigjja e grupit do të jetë e shpejtë dhe e dhimbshme, duke e bërë vendimin e Shtëpisë së Bardhë një nga zhvillimet më të ndjekura të ditëve në vijim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu