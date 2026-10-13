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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni saudit: Dy raketa balistike të Huthi-t drejt bazës Khamis Mushait u shkatërruan

Zëdhënësi i koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, Turki al-Maliki, tha se dy raketa balistike të lëshuara nga Huthi-t drejt bazës ajrore Khamis Mushait u interceptuan dhe u shkatërruan, ndërsa Mbrojtja Civile saudite kishte paralajmëruar shkurtimisht zonën të qëndronte në gatishmëri.

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Lëshim rakete gjatë natës nga një anije luftarake (foto arkiv, Wikimedia Commons, domeni publik)

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi të hënën në mbrëmje se mbrojtja ajrore shkatërroi dy raketa balistike të Huthi-t që synonin bazën ajrore Khamis Mushait, në jugperëndim të mbretërisë, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live. Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki, tha se të dy raketat u interceptuan dhe u shkatërruan para se të arrinin objektivin.

Njoftimi erdhi pak pasi Mbrojtja Civile saudite kishte paralajmëruar banorët e zonës së Khamis Mushait të qëndronin në gatishmëri, dhe vetëm disa orë pasi zëdhënësi ushtarak i Huthi-t, Yahya Saree, kishte pretenduar se grupi kishte goditur me dronë pikërisht këtë bazë dhe me raketë balistike aeroportin e Riadit — pretendim që Riadi nuk e kishte konfirmuar.

Khamis Mushait strehon një nga bazat ajrore më të rëndësishme të mbretërisë, pranë kufirit me Jemenin, dhe është vënë në shënjestër në mënyrë të përsëritur gjatë valës së fundit të sulmeve të Huthi-t ndaj aeroporteve dhe infrastrukturës saudite.

Përplasja e versionëve nënvizon intensitetin e shkëmbimeve të zjarrit mes mbretërisë dhe aleatëve jemenas të Iranit: ndërsa Huthi-t pretendojnë goditje të suksesshme, koalicioni raporton interceptime të njëpasnjëshme mbi kryeqytetin dhe jugun e vendit, ndërkohë që aeroporti i Riadit mbetet i mbyllur deri të shtunën.

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