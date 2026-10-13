Shefi i IRGC-së Vahidi: Asnjë fuqi e huaj nuk ka të drejtë të ndërhyjë në Ngushticën e Hormuzit
Komandanti i Gardës Revolucionare Islamike, Ahmad Vahidi, paralajmëroi se fuqitë e huaja nuk kanë asnjë të drejtë të ndërhyjnë, të kërcënojnë apo të mbajnë prani hegjemoniste në Ngushticën e Hormuzit dhe në Gjirin Persik.
Komandanti i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), Ahmad Vahidi, paralajmëroi të hënën në mbrëmje se fuqitë jashtë rajonit nuk kanë asnjë të drejtë të ndërhyjnë në Ngushticën e Hormuzit, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.
Sipas Vahidi-t, asnjë fuqi e huaj nuk ka të drejtë të kërcënojë apo të mbajë një prani hegjemoniste në Hormuz dhe në Gjirin Persik, ujëra që Teherani i konsideron vijë të kuqe strategjike dhe arterien jetike të energjisë botërore.
Paralajmërimi vjen ndërsa Marina e IRGC-së ka shtrënguar kontrollin mbi ngushticën: ditët e fundit tre supercisterna janë goditur në dy ditë, dhe Garda ka paralajmëruar se anijet që bashkëpunojnë me forcat amerikane ose që fikin sistemet e navigimit do të përballen me përgjigje vendimtare.
Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës para luftës kalonte rreth një e pesta e tregtisë botërore të naftës dhe gazit të lëngshëm, mbetet pika më e nxehtë e mosmarrëveshjes mes Teheranit dhe Uashingtonit, ndërsa bisedimet për rihapjen e saj kanë ngecur mbi kushtet e palëve.
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