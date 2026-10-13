☁️
Tiranë 15°C · Vranët 13 Tetor 2026
S&P 500 7,807 ▼0.06%
DOW 51,851 ▲0.38%
NASDAQ 27,246 ▼0.44%
NAFTA 93.34 ▼0.43%
ARI 4,196 ▲0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $82,532 ▼ -1.38% ETH $2,483 ▼ -2.04% XRP $1.3531 ▼ -4.04% SOL $106.8000 ▼ -4.04%
S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 93.34 ▼0.43 % ARI 4,196 ▲0.13 % S&P 500 7,807 ▼0.06 % DOW 51,851 ▲0.38 % NASDAQ 27,246 ▼0.44 % NAFTA 93.34 ▼0.43 % ARI 4,196 ▲0.13 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
13 Tet 2026
Breaking
«Resident Evil» i Zach Cregger thyen rekordin e franshizës: 320.2 milionë dollarë globalisht pas debutimit në Kinë Shefi i IRGC-së Vahidi: Asnjë fuqi e huaj nuk ka të drejtë të ndërhyjë në Ngushticën e Hormuzit Araghchi: Irani po e ndjek seriozisht diplomacinë për të mbrojtur interesat kombëtare ITALI – Pier Ferdinando Casini largohet nga Parlamenti pas 44 vitesh, nuk do të rikandidojë Sanna Marin: “Më kritikonin për veshjet dhe daljet në mbrëmje. Do të kthehesha në politikë nëse Putini do të na sulmonte”
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Shefi i IRGC-së Vahidi: Asnjë fuqi e huaj nuk ka të drejtë të ndërhyjë në Ngushticën e Hormuzit

Komandanti i Gardës Revolucionare Islamike, Ahmad Vahidi, paralajmëroi se fuqitë e huaja nuk kanë asnjë të drejtë të ndërhyjnë, të kërcënojnë apo të mbajnë prani hegjemoniste në Ngushticën e Hormuzit dhe në Gjirin Persik.

· 1 min lexim
Stërvitje detare e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (foto arkiv, Wikimedia Commons)

Komandanti i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), Ahmad Vahidi, paralajmëroi të hënën në mbrëmje se fuqitë jashtë rajonit nuk kanë asnjë të drejtë të ndërhyjnë në Ngushticën e Hormuzit, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live.

Sipas Vahidi-t, asnjë fuqi e huaj nuk ka të drejtë të kërcënojë apo të mbajë një prani hegjemoniste në Hormuz dhe në Gjirin Persik, ujëra që Teherani i konsideron vijë të kuqe strategjike dhe arterien jetike të energjisë botërore.

Paralajmërimi vjen ndërsa Marina e IRGC-së ka shtrënguar kontrollin mbi ngushticën: ditët e fundit tre supercisterna janë goditur në dy ditë, dhe Garda ka paralajmëruar se anijet që bashkëpunojnë me forcat amerikane ose që fikin sistemet e navigimit do të përballen me përgjigje vendimtare.

Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës para luftës kalonte rreth një e pesta e tregtisë botërore të naftës dhe gazit të lëngshëm, mbetet pika më e nxehtë e mosmarrëveshjes mes Teheranit dhe Uashingtonit, ndërsa bisedimet për rihapjen e saj kanë ngecur mbi kushtet e palëve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu