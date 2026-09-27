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Konflikti SHBA - Iran

Araghchi: Irani po pret përgjigjen formale të SHBA-së përmes ndërmjetësve për propozimin 7-ditor të Hormuzit

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Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi në një takim diplomatik.

Teherani po pret që ndërmjetësit t’i përcjellin qëndrimin përfundimtar të Uashingtonit për propozimin shtatëditor që parashikon ri-hapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe rifillimin e bisedimeve bërthamore, tha ministri i Jashtëm Abbas Araghchi — duke e lënë të hapur derën e diplomacisë pavarësisht refuzimit publik të presidentit amerikan Donald Trump, siç njofton Al Jazeera.

Trump tha të shtunën se e kishte hedhur poshtë propozimin, duke pretenduar se Teherani kërkon marrëveshje sepse “po vdesin — paratë nuk po hyjnë”. Araghchi tha se Irani e kishte parë reagimin, por “po priste që ndërmjetësit të përcjellin qëndrimin përfundimtar amerikan” para se të marrë vendim final, sipas raportimit të Reuters.

“Kushtet tona janë të qarta, dhe çdo lëvizje drejt ri-hapjes së Ngushticës së Hormuzit varet nga përmbushja e këtyre kushteve,” citohet Araghchi. “Vetëm një zgjidhje e negociuar mund t’i nxjerrë ata [SHBA-të] nga ky ngërç. Ky është qëndrimi ynë.”

Propozimi iranian, i paraqitur nga Araghchi në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, parashikon një hartë rrugore shtatëditore: ndalimin e luftimeve në të gjitha frontet, lirimin e aseteve të ngrira iraniane, heqjen e bllokadës detare amerikane dhe ri-hapjen e Hormuzit në ditën e shtatë, përpara rifillimit të bisedimeve bërthamore.

Trump, nga ana e tij, ka thënë privatisht sipas Wall Street Journal se është skeptik që Irani do t’i përmbushë kërkesat amerikane dhe u ka thënë ndihmësve se pret rifillimin e bombardimeve pas zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit — një kërcënim që e mban luftën në pikën e nxehtë pavarësisht kanaleve diplomatike që mbeten të hapura.

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