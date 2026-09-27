Deuce McBride i zhgënjyer me bisedimet për kontratë me Knicks: “Do të doja të mbyllnim diçka”
Mbrojtësi i New York Knicks, Miles “Deuce” McBride, hyn në sezonin e fundit të kontratës trevjeçare me vlerë 13 milionë dollarë, që i parashikon rreth 4 milionë dollarë për sezonin 2026–27. Ai do të bëhet agjent i lirë i pakufizuar verën tjetër nëse nuk arrin një marrëveshje me klubin, dhe McBride është shprehur i zhgënjyer që një zgjatje akoma nuk është finalizuar. “Jam pak i zhgënjyer,” tha ai, duke shtuar se dëshiron të qëndrojë në New York dhe se do të donte që palët të arrinin një marrëveshje.
Sipas Bleacher Report, 26-vjeçari ka gjithë karrierën në NBA me Knicks, të cilët e zgjodhën atë në vendin e 36-të në draftin e 2021, pas një periudhe të spikatur me West Virginia. Sezonin e kaluar ai u plagos—përjetoi një tërheqje të kyçit të këmbës dhe një problem me muskujt e bërthamës—dhe luajti vetëm 41 ndeshje, por përsëri arriti mesataren më të lartë në karrierë me 12.0 pikë për ndeshje, duke goditur 41.3% nga trepikëshat dhe duke luajtur mesatarisht 26.3 minuta për ndeshje, shifër që e renditi të gjashtin për minutazh te skuadra. Ai tha se ka treguar përmirësim çdo sezon dhe se i ka shfrytëzuar rastet kur shokët ishin jashtë për të dëshmuar aftësitë e tij.
Një shpjegim i mundshëm për vonesën në nënshkrim erdhi nga Lee Escobedo i Knick of Time Show, i cili shpjegon se një zgjatje e veteranit mund të shkaktojë një kufizim gjashtëmujor për transferime nëse kalon katër sezone totale, nëse rritja e pagës për vitin e parë kalon 20% ose nëse rritjet më vonë tejkalojnë 5%. Për një lojtar që pritet të marrë rreth 3.9 milionë dollarë, një ofertë e tillë do të aktivizonte të tre rregullat, dhe një nënshkrim në gusht do të shtynte periudhën prej gjashtë muajsh përtej afatit të transferimeve në shkurt, duke bërë që zgjatja dhe mundësia e shitjes së lojtarit të mos ishin të pajtueshme në praktikë.
Derisa palët vazhdojnë negociatat, McBride pritet të luajë sërish një rol të rëndësishëm si zëvendës për Knicks; skuadra nis sezonin më 20 tetor në shtëpi ndaj Philadelphia 76ers, sipas Bleacher Report.
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