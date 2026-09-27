Bill Gates paralajmëron: AI mund të shkaktojë vdekjen e një miliard njerëzve
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Bill Gates paralajmëroi se Al mund të shkaktojë vdekjen e një miliard njerëzve dhe, gradualisht, të zhdukë njerëzimin.
Në një intervistë në emisionin “Meet the Press” të NBC-së, Bill Gates tha se Al tani ka një fuqi të tillë sa mund të shkaktojë ngjarje me humbje të mëdha jetësh njerëzore.
“Inteligjenca artificiale është sigurisht mjaftueshëm e fuqishme për të çuar në ngjarje që, siç e dini, shkaktojnë vdekjen e një miliard njerëzve”, thotë ai në një fragment nga intervista e publikuar nga NBC.
Gates vëren gjithashtu se, ndërsa është jashtëzakonisht e vështirë të arrihet një probabilitet 100%, “nuk ka pasur kurrë një armë aq të fuqishme sa kombinimi i njerëzve me qëllime të këqija dhe mjeteve më të përparuara të Al”.
Vetëm një muaj më parë, Bill Gates e përshkroi Al si një teknologji me një ndikim më të madh se pothuajse çdo tjetër në histori dhe argumentoi se ajo mund të jetë ose “burimi më i keq i padrejtësisë”.
Gates ka theksuar se Al mund të sjellë ndryshime të mëdha në punë, shëndetësi, ekonomi dhe shoqëri, por ai e konsideron të domosdoshme krijimin e kornizave të kontrollit për të kufizuar rreziqet.
Ai argumenton se qeveritë dhe partitë politike duhet të punojnë së bashku menjëherë për të gjetur mënyra për të parandaluar që Al të zhvillohet në një forcë që i shpëton kontrollit njerëzor. /Telegrafi/
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