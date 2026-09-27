Forcat e Jemenit: Huthi-t përdorin armë iraniane të mbrojtjes ajrore që kërcënojnë aviacionin civil mbi Detin e Kuq
Forcat Qeveritare të Jemenit akuzojnë Huthi-t se po përdorin armë iraniane të mbrojtjes ajrore që paraqesin rrezik serioz për aviacionin civil mbi Detin e Kuq, siç njofton Al Jazeera — një pretendim që, nëse vërtetohet, e zgjeron konfliktin përtej fushëbetejave të Jemenit drejt korridoreve ndërkombëtare të fluturimeve.
Zëdhënësi i forcave qeveritare, gjeneral brigade Majed al-Nazili, tha në një postim në rrjetet sociale se armët janë modifikuar me ndihmën e ekspertëve të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) dhe po përdoren për të synuar avionë luftarakë dhe raketa lundruese të lëshuara nga territori jemenas.
Sipas tij, këto armë operojnë me sistem ndjekjeje termike dhe “janë të afta të godasin objektiva ushtarakë ose civilë pa aftësinë për t’i dalluar” — duke rrezikuar sigurinë e aviacionit civil dhe jetën e pasagjerëve, përfshirë avionët e OKB-së dhe të organizatave humanitare e të ndihmës që kalojnë nëpër rrugët ajrore mbi Jemen dhe rajon.
“Kërcënimi i hapësirës ajrore mbi Detin e Kuq jugor — dhe shndërrimi i saj në zonë rreziku për avionët civilë dhe pasagjerët — përfaqëson një përshkallëzim që shkon përtej sigurisë së hapësirës ajrore të Jemenit,” tha al-Nazili, duke shtuar se përdorimi i “armëve iraniane nga territori jemenas paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë për rrugët ndërkombëtare të navigimit ajror”.
Ai u bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare, Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror (IATA) dhe Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO) “të marrin masa urgjente dhe vendimtare”. Pretendimi vjen në një moment kur luftimet në Jemen janë përshkallëzuar ndjeshëm dhe Huthi-t kanë forcuar kontrollin mbi ngushticën strategjike të Bab al-Mandebit.
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