«The Paradise» i Nani-t kalon 119.50 krorë rupi në gjithë botën pas 3 ditësh: dita e tretë sjell 15.25 krorë në Indi
«The Paradise», drama aksioni e periudhës me protagonist Nani-n dhe regji të Srikanth Odela-s, po vijon marshimin e suksesshëm në arkat filmike. Dita e tretë e shfaqjes, e shtuna 26 shtator, i solli filmit 15.25 krorë rupi neto në Indi, me një rritje prej 2.3% krahasuar me ditën e dytë që kishte regjistruar 14.90 krorë, siç raporton Filmibeat, bazuar në të dhënat e Sacnilk.
Sipas të dhënave, filmi është shfaqur në 6,889 shfaqje në të gjithë Indinë, me një okupancë mesatare prej 33%. Pas tri ditësh, totali neto në Indi ka arritur në 76.40 krorë rupi, ndërsa versioni bruto në territorin indian shkon në 90.50 krorë rupi.
Performanca ndërkombëtare po ecën gjithashtu mirë: të ardhurat bruto jashtë Indisë kanë arritur në 29 krorë rupi, me 4 krorë të shtuara vetëm gjatë ditës së tretë. Në total, «The Paradise» ka grumbulluar 119.50 krorë rupi bruto në gjithë botën pas tri ditësh shfaqje.
Filmi shënon bashkëpunimin e dytë mes Nani-t dhe regjisorit Srikanth Odela pas suksesit të «Dasara». Në role dytësore luajnë Mohan Babu, Kayadu Lohar, Sonali Kulkarni dhe Raghav Juyal. «The Paradise» doli në kinema më 24 shtator 2026 dhe që në ditën e parë grumbulloi 34.65 krorë rupi.
Kritika dhe publiku kanë lëvduar skenarin dhe interpretimet e aktorëve, por analistët theksojnë se filmi ka nevojë për stabilitet më të mirë gjatë ditëve të javës për të mbajtur ritmin e arkës dhe për të siguruar një fundjavë të dytë të fortë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.