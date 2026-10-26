☁️
Tiranë 11°C · Vranët 26 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 101.19 ▼2.01%
ARI 4,026 ▲0.45%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
₿ CRYPTO
BTC $80,231 ▼ -0.43% ETH $2,324 ▼ -1.15% XRP $1.2902 ▼ -0.93% SOL $101.4200 ▼ -0.47%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 101.19 ▼2.01 % ARI 4,026 ▲0.45 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 101.19 ▼2.01 % ARI 4,026 ▲0.45 %
EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707 EUR/USD 1.1209 EUR/GBP 0.8382 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 90.7400 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5193 EUR/TRY 55.8163 EUR/JPY 175.84 EUR/CAD 1.5707
26 Tet 2026
Breaking
Zjarre pas granatimeve ruse në rajonin e Chernihivit, dy të plagosur Numri i të plagosurve nga sulmi i natës në Zaporizhzhia rritet në katër BRAZIL – Lula fiton presidencialet, Bolsonaro kërkon anulimin e zgjedhjeve Ngecin investimet publike, vetëm 36% e planit në 9 muaj, 1.2 mld euro duhet të shpenzohen në 3 muaj Arlinda Zekaj kërkoi llogaridhënie tri ditë para vrasjes, Prokuroria konfirmon se nisi shqyrtimin e parashtresës
Menu
Kosova

Arlinda Zekaj kërkoi llogaridhënie tri ditë para vrasjes, Prokuroria konfirmon se nisi shqyrtimin e parashtresës

· 2 min lexim

Prokuroria Themelore në Pejë ka bërë të ditur se më 22 tetor ka pranuar një parashtresë nga Arlinda Zekaj, e cila u vra tragjikisht, tri ditë pasi kishte adresuar shqetësimet e saj te institucionet përgjegjëse.

Sipas njoftimit të Prokurorisë, përmes parashtresës, Zekaj kishte kërkuar ndërmarrjen urgjente të veprimeve ndaj zyrtarëve institucionalë, duke pretenduar për dështime në përmbushjen e detyrave zyrtare gjatë trajtimit të rasteve të saj, përfshirë ekzekutimin e një vendimi gjyqësor.

“Pas pranimit dhe shqyrtimit të parashtresës, Kryeprokurorja, në kuadër të kompetencave ligjore, ka urdhëruar regjistrimin e saj për trajtim nga prokurori kompetent”, thuhet në njoftim.

Prokuroria ka bërë të ditur se pretendimet do të vlerësohen në aspektin e përgjegjësisë penale, në drejtim të veprës penale “Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Po ashtu, parashtresa u është përcjellë për trajtim urgjent institucioneve përkatëse, përfshirë Drejtorinë Rajonale të Policisë në Pejë, Gjykatën Themelore në Pejë, Drejtorinë për Mirëqenie Sociale dhe Qendrën për Punë Sociale.

Këtyre institucioneve u është kërkuar shqyrtimi i pretendimeve dhe verifikimi i lëshimeve eventuale apo veprimeve të zyrtarëve, brenda përgjegjësive të tyre institucionale.

Lidhur me vendimin gjyqësor që kishte të bënte me shfrytëzimin e barabartë të shtëpisë, Prokuroria ka njoftuar se ekzekutimi i tij ishte mundësuar nga prokurorja kujdestare, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës.

“Rrethanat e rastit, përfshirë pretendimet e paraqitura në parashtresën e viktimës dhe veprimet e ndërmarra nga institucionet përkatëse, do të trajtohen me seriozitet dhe profesionalizëm, në përputhje me procedurat ligjore dhe kompetencat përkatëse”, thuhet më tej në njoftim.

Në fund, Prokuroria Themelore në Pejë ka shprehur ngushëllimet për familjen e viktimës.

Rasti është rikthyer në vëmendjen publike pas publikimit të letrës së Arlinda Zekajt, të cilën ajo e kishte shkruar tri ditë para vrasjes. Në të, ajo kishte ngritur shqetësime për trajtimin e rastit të saj dhe kishte kërkuar llogaridhënie nga institucionet përgjegjëse./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu