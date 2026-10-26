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Konflikti SHBA - Iran

Baghaei: Irani është gati për çdo skenar, por dera e diplomacisë mbetet e hapur

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei, tha se Teherani nuk është larguar kurrë nga tryeza e negociatave dhe se mesazhet po përcillen përmes ndërmjetësve, por kërkesat e njëanshme të Uashingtonit për "dorëzim të plotë" nuk do t'i pranojë asnjë iranian.

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Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei

Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmaeil Baghaei, thotë se Teherani mbetet gati për “çdo skenar”, duke mbajtur njëkohësisht të hapur mundësinë e diplomacisë, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live të luftës.

“Ne nuk jemi larguar kurrë nga tryeza e negociatave dhe nuk e kemi mbyllur derën e diplomacisë”, i tha Baghaei transmetuesit publik gjerman ARD, sipas televizionit shtetëror iranian Press TV. “Në të njëjtën kohë, kemi qenë plotësisht të përgatitur për të mbrojtur territorin tonë. Pra, po, mesazhet po përcillen përmes ndërmjetësve.”

Baghaei tha se Uashingtoni po këmbëngul në kërkesa të njëanshme, përfshirë thirrjet për “dorëzimin e plotë” të Iranit. “Por këtë nuk do ta pranojë asnjë iranian”, tha ai. Zëdhënësi kritikoi gjithashtu vendet evropiane se janë rreshtuar me SHBA-në, në vend që të luajnë një “rol të pavarur” në konflikt.

Ai shtoi se Ngushtica e Hormuzit nuk është e sigurt “sepse SHBA-ja dhe Izraeli po e përdorin gjithë rajonin për të kryer agresion ushtarak” kundër Iranit. “Për sa kohë që kjo situatë vazhdon, nuk kemi zgjidhje tjetër veçse të marrim masat e nevojshme për të mbrojtur integritetin tonë territorial, sigurinë kombëtare dhe njerëzit tanë”, tha Baghaei.

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