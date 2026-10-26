Koalicioni saudit njofton operacion të gjerë kundër Huthi-ve: shkatërrohen pesë tunele dhe katër platforma raketash
Koalicioni tha se operacioni, pas sulmeve të Huthi-ve ndaj infrastrukturës në Arabinë Saudite dhe Jemen, goditi edhe një depo raketash dhe u përqendrua në prerjen e linjeve të furnizimit të grupit.
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite thotë se ka kryer një operacion ushtarak “me synimin për të neutralizuar burimet e kërcënimit”, pas sulmeve të Huthi-ve ndaj infrastrukturës në Arabinë Saudite dhe në Jemen, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj live.
Në një deklaratë në X, koalicioni tha se shkatërroi pesë tunele që Huthi-t i përdornin për të ruajtur raketa balistike dhe katër platforma që shërbenin për lëshimin e raketave balistike. Koalicioni pretendoi gjithashtu një sulm ndaj një depoje raketash dhe tha se operacioni “u përqendrua në prerjen e linjeve të furnizimit të milicisë Huthi mes zonave nën kontrollin e tyre”.
Operacioni shënjestroi gjithashtu “fortifikime, grumbullime të anëtarëve të tyre dhe pajisjet e tyre ushtarake përgjatë vijave të frontit brenda Jemenit”, shtoi koalicioni në deklaratë.
Njoftimi shënon zgjerimin më të fundit të shkëmbimeve të natës mes koalicionit dhe Huthi-ve: më herët, forcat saudite interceptuan një raketë balistike drejt Riadit dhe koalicioni goditi kryeqytetin Sanaa, ku tha se shkatërroi dy lëshues raketash, ndërsa Huthi-t pretenduan goditjen e aeroportit të Riadit dhe të stacioneve të pompimit të tubacionit Lindje–Perëndim.
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