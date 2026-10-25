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Serbia

Arrestohen dy anëtarë të këshillit zgjedhor në Leskovc pas përleshjes dhe thyerjes së kutisë së votimit

Prokuroria Themelore në Leskovc u caktoi paraburgim deri në 48 orë dy anëtarëve të këshillit zgjedhor të vendvotimit numër 15, ku votimi u ndërpre pas një konflikti fizik dhe dëmtimit të kutisë së votimit.

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Votues në radhë në një vendvotim në Serbi gjatë ditës së zgjedhjeve (foto ilustruese)

Siç njofton Tanjug, duke iu referuar Prokurorisë Themelore në Leskovc, me urdhër të kësaj prokurorie u është caktuar paraburgim deri në 48 orë të dyshuarve F. V. (28) dhe Lj. T. (59), të dy anëtarë të këshillit zgjedhor. Secili prej tyre dyshohet për një vepër penale të pengimit të mbajtjes së votimit.

Prokuroria u njoftua se sot në vendvotimin numër 15, në ambientet e bashkësisë lokale “Centar” në Leskovc, votimi u pengua dhe u shkaktua çrregullim përmes një konflikti fizik mes anëtarëve të pranishëm të këshillit zgjedhor, dëmtimit të kutisë së votimit dhe ndërprerjes së votimit.

Sipas informacioneve të mbledhura deri më tani, pas një debati të shkurtër, F. V. e goditi me kokë Lj. T. në zonën e hundës, ndërsa kryetari i këshillit zgjedhor P. S. dhe anëtari A. C. u përpoqën t’i ndanin. Më pas, Lj. T. dyshohet se fillimisht e shtyu P. S., pastaj e goditi A. C. në kokë me dorë dhe më pas theu kutinë e votimit, në të cilën ndodheshin fletëvotimet, për çka votimi u ndërpre.

Blic raporton se përfaqësuesi i këshillit zgjedhor nga Lista Studentore goditi përfaqësuesin e listës “Rasim Ljajić – ljudski”.

Të dyshuarit do të dërgohen për t’u marrë në pyetje në Prokurorinë Themelore në Leskovc brenda afatit ligjor, pas së cilës do të ndërmerren urgjentisht hapat e mëtejshëm proceduralë.

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