Pjesëmarrja në zgjedhjet në Serbi deri në orën 18 arrin 64,89% — shumë më e lartë se në vitin 2023
Sipas prerjes më të fundit të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve, deri në orën 18 votuan 64,89% e votuesve të regjistruar, kundrejt 51,93% në të njëjtën orë në zgjedhjet e vitit 2023.
BEOGRAD – Pjesëmarrja në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Serbi ka arritur në 64,89% deri në orën 18, sipas prerjes më të fundit të Komisionit Republikan të Zgjedhjeve (RIK), të raportuar nga portali Dan u Beogradu. Sipas kësaj prerjeje, deri në orën 18 kanë votuar gjithsej 64,89% e të gjithë votuesve të regjistruar.
Shifra është dukshëm më e lartë se në zgjedhjet parlamentare të vitit 2023, kur në të njëjtën orë, deri në orën 18, pjesëmarrja kishte arritur në 51,93%.
Sipas njoftimit të Listës Studentore – Studentët Fitojnë, deri në orën 18 kanë votuar rreth 4,2 milionë qytetarë, ndërsa pjesëmarrja më e lartë është regjistruar në Novi Sad, me rreth 69%.
Për krahasim, CeSID e vlerësoi pjesëmarrjen deri në orën 17 në 60,8%, në bazë të një kampioni prej 750 vendvotimesh. Qendrat e votimit në Serbi janë të hapura nga ora 7:00 deri në orën 20:00.
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