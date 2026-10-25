SOFJE – Bullgaria drejt balotazhit presidencial
SOFJE, 25 tetor /ATSH-BTA/ – Sondazhet pas mbylljes së votimeve treguan sot se Iliana Iotova dhe kandidati që e shoqëron, Kiril Valchev, kanë marrë më shumë vota në zgjedhjet presidenciale.
Ata kanë siguruar 36,5% të votave, të ndjekur nga afër nga Andrey Gurov dhe kandidati që e shoqëron, Georgi Kandev, me 32,4%, sipas agjencisë së sondazheve “Trend”.
Pjesëmarrja e ulët e votuesve bën që Bullgaria të shkojë në raundin e dytë të dielën, më 1 nëntor, ku zgjedhësit do të duhet të zgjedhin mes dy kandidaturave që renditen të parat sipas rezultateve përfundimtare të kësaj të diele.
Diferenca aktuale mes dy kandidaturave të para është më e vogël sesa kishin parashikuar agjencitë e sondazheve gjatë fushatës së muajit të fundit.
Sipas sondazhit nga “Gallup International” renditja është:
Ilana Iotova/Kiril Valchev – 36,6%
Andrey Gurov/Georgi Kandev – 31,8%
Kostadin Kostadinov/Petar Volgin – 15,7%
Radostin Vasilev/Krasimir Manov – 3,2%
Ivelin Mihaylov/Yuliana Mateeva – 2,7%
Ivan Hristanov/Stoyanka Cherkezova – 2,6%./ a.jor.
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