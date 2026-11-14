🌦️
Tiranë 17°C · Rrebesh i lehtë 14 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
₿ CRYPTO
BTC $67,239 ▼ -3.02% ETH $1,909 ▼ -2.21% XRP $0.9912 ▼ -3.1% SOL $75.7600 ▼ -5.8%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8352 EUR/CHF 0.9253 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6246 EUR/TRY 55.5927 EUR/JPY 176.36 EUR/CAD 1.5736
14 Nën 2026
Breaking
Rreth disa konstatimeve të Baton Haxhiut në emisionin “Pressing” në T7 të 12 nëntorit 2026 Zelensky: SHBA-të na propozojnë anëtarësimin në NATO në këmbim të dorëzimit të territoreve ukrainase Microsoft: shërbimet janë rikuperuar plotësisht për të gjithë klientët dhe rajonet Mbi 2 mijë gjoba në dy javë në Shkodër, arrestohen 4 shoferë Shpërthim tritoli në një banesë në Tiranë, panik te banorët!
Menu
Serbia

Poštanska štedionica: ditën e parë u paguan të gjithë klientët e Alta bankës me termin, pagesa e fundit në orën 23:47

Banka Poštanska štedionica njoftoi se të premten, në ditën e parë të pagesës së depozitave të siguruara për depozituesit e Alta bankës në falimentim, u paguan të gjithë klientët që kishin termin atë ditë, ndërsa pagesa vazhdon edhe sot; deri tani termin kanë caktuar 17.193 klientë.

· 2 min lexim
Poštanska štedionica: ditën e parë u paguan të gjithë klientët e Alta bankës me termin, pagesa e fundit në orën 23:47
Selia e Alta Bankës në Beograd (Foto: Tanjug)

Banka Poštanska štedionica njoftoi se gjatë ditës së parë të pagesës së depozitave të siguruara për depozituesit e Alta bankës në falimentim, të premten më 13 nëntor, i pagoi të gjithë klientët që kishin termin të caktuar për atë ditë, me mjetet e siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, njofton agjencia Tanjug.

Siç njoftoi banka në Instagram, për shkak të fillimit të vështirësuar të punës, të shkaktuar nga problemet teknike në shërbimet e Microsoft-it, orari i punës u zgjat në të gjitha ekspoziturat e përfshira në pagesë. “Punonjësit mbetën në dispozicion të klientëve deri në përfundim të punës, ndërsa klienti i fundit u pagua në orën 23:47 në ekspoziturën e specializuar të bankës”, thuhet në njoftim. Sipas Ivan Bojičić-it nga Poštanska štedionica, të premten u paguan diçka më pak se 1.300 depozitues.

Pagesa vazhdon edhe sot, të shtunën, në orarin e rregullt të punës, vetëm për klientët me termin të caktuar për sot; deri tani, ardhjen përmes portalit të bankës e kanë caktuar 17.193 klientë. Banka u bën apel depozituesve që para ardhjes ta caktojnë terminin në faqen www.posted.co.rs dhe të paraqiten në orarin e zgjedhur në ekspoziturën përkatëse.

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, si administrator i falimentimit të Alta bankës, kishte njoftuar më herët se ekspoziturat e Poštanska štedionica-s u furnizuan në kohë me sasinë e nevojshme të parave të gatshme nga Fondi i posaçëm i Sigurimit të Depozitave. Të drejtën e pagesës së shumës së siguruar prej 50.000 eurosh për depozitues e kanë personat fizikë, sipërmarrësit dhe personat juridikë mikro, të vegjël dhe të mesëm.

Pikat e pagesës janë zgjedhur sipas rrjetit të dikurshëm të Alta bankës, i cili përfshinte 19 ekspozitura — shtatë në Beograd dhe 12 në qytete të tjera — me kapacitete shtesë të Poštanska štedionica-s në vendet ku ka nevojë për klientët. Alta bankës iu hoq licenca më 31 tetor dhe më 3 nëntor u hap procedura e falimentimit ndaj saj, ndërsa pronari i saj Davor Macura u arrestua në fillim të nëntorit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu