Poštanska štedionica: ditën e parë u paguan të gjithë klientët e Alta bankës me termin, pagesa e fundit në orën 23:47
Banka Poštanska štedionica njoftoi se të premten, në ditën e parë të pagesës së depozitave të siguruara për depozituesit e Alta bankës në falimentim, u paguan të gjithë klientët që kishin termin atë ditë, ndërsa pagesa vazhdon edhe sot; deri tani termin kanë caktuar 17.193 klientë.
Banka Poštanska štedionica njoftoi se gjatë ditës së parë të pagesës së depozitave të siguruara për depozituesit e Alta bankës në falimentim, të premten më 13 nëntor, i pagoi të gjithë klientët që kishin termin të caktuar për atë ditë, me mjetet e siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave, njofton agjencia Tanjug.
Siç njoftoi banka në Instagram, për shkak të fillimit të vështirësuar të punës, të shkaktuar nga problemet teknike në shërbimet e Microsoft-it, orari i punës u zgjat në të gjitha ekspoziturat e përfshira në pagesë. “Punonjësit mbetën në dispozicion të klientëve deri në përfundim të punës, ndërsa klienti i fundit u pagua në orën 23:47 në ekspoziturën e specializuar të bankës”, thuhet në njoftim. Sipas Ivan Bojičić-it nga Poštanska štedionica, të premten u paguan diçka më pak se 1.300 depozitues.
Pagesa vazhdon edhe sot, të shtunën, në orarin e rregullt të punës, vetëm për klientët me termin të caktuar për sot; deri tani, ardhjen përmes portalit të bankës e kanë caktuar 17.193 klientë. Banka u bën apel depozituesve që para ardhjes ta caktojnë terminin në faqen www.posted.co.rs dhe të paraqiten në orarin e zgjedhur në ekspoziturën përkatëse.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, si administrator i falimentimit të Alta bankës, kishte njoftuar më herët se ekspoziturat e Poštanska štedionica-s u furnizuan në kohë me sasinë e nevojshme të parave të gatshme nga Fondi i posaçëm i Sigurimit të Depozitave. Të drejtën e pagesës së shumës së siguruar prej 50.000 eurosh për depozitues e kanë personat fizikë, sipërmarrësit dhe personat juridikë mikro, të vegjël dhe të mesëm.
Pikat e pagesës janë zgjedhur sipas rrjetit të dikurshëm të Alta bankës, i cili përfshinte 19 ekspozitura — shtatë në Beograd dhe 12 në qytete të tjera — me kapacitete shtesë të Poštanska štedionica-s në vendet ku ka nevojë për klientët. Alta bankës iu hoq licenca më 31 tetor dhe më 3 nëntor u hap procedura e falimentimit ndaj saj, ndërsa pronari i saj Davor Macura u arrestua në fillim të nëntorit.
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