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Kronika

Protestuesit zhvendosen para Kryeministrisë pas marshimit nga Ministria e Arsimit në Unazën e Tiranës

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Protestuesit zhvendosen para Kryeministrisë pas marshimit nga Ministria e Arsimit në Unazën e Tiranës

Protestuesit kanë mbërritur përpara godinës së Kryeministrisë, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, ku po qëndrojnë në mënyrë paqësore. Rreth orës 17:00, të rinjtë janë grumbulluar përballë selisë së qeverisë, pas një marshimi disaorësh në rrugët e kryeqytetit.

Protesta nisi rreth orës 14:00 në Rrugën e Durrësit, përpara Ministrisë së Arsimit, ku protestuesit qëndruan për rreth 1 orë e 30 minuta. Më pas, ata nisën marshimin në disa prej rrugëve të Tiranës, duke vijuar drejt zonës së Zogut të Zi dhe më tej drejt Kryeministrisë.

Gjatë marshimit, protestuesit morën koshat e mbeturinave që gjenin përgjatë rrugës dhe i vendosën në akset ku kalonin. Në rrethrrotullimin e Zogut të Zi, ata i vunë flakën njërit prej koshave, duke bllokuar qarkullimin e automjeteve për rreth 15 minuta.

Pas kësaj ndalese, marshimi vijoi drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, ku protestuesit tashmë janë vendosur përpara Kryeministrisë dhe po vijojnë tubimin në mënyrë paqësore.

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