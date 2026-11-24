Astros, Blue Jays dhe Padres ndjekin Arozarenën, gara për yllin e lirë zgjerohet në gjashtë skuadra
Gara për Randy Arozarenën po zgjerohet. Sipas MLB Trade Rumors, që citon Francys Romero, Houston Astros, Toronto Blue Jays dhe San Diego Padres po ndjekin tregun e yllit të lirë, duke iu bashkuar Baltimore Orioles, Philadelphia Phillies dhe New York Yankees, të cilët ishin lidhur më parë me të. Me tre emra të rinj në garë, lista e skuadrave të interesuara arrin në gjashtë — një shenjë se konkurrenca për një nga emrat më të mëdhenj të këtij tregu të lirë do të jetë e ashpër.
Arozarena, i cili po hyn në sezonin e tij në moshën 32-vjeçare, vjen pas sezonit më të mirë në karrierë me Seattle Mariners në vitin 2026. Ai goditi .281/.381/.484 në 670 paraqitje në pjatë, me 26 home run dhe 26 baza të vjedhura në 34 tentativa, ndërsa regjistroi 151 wRC+. Ai u rendit i teti në votimin për MVP-në e Ligës Amerikane, fitoi një Silver Slugger dhe u zgjodh për herë të tretë në All-Star. MLB Trade Rumors e renditi atë në vendin e pestë në listën e saj Top 50 të lojtarëve të lirë dhe parashikoi një kontratë katërvjeçare prej 100 milionë dollarësh.
Kërkesa e kampit të Arozarenës, megjithatë, është më e lartë. Sipas raportimeve, ai dhe agjenti i tij, Scott Boras, po kërkojnë gjashtë vjet e 150 milionë dollarë — një diferencë prej 50 milionë dollarësh dhe dy vitesh shtesë krahasuar me parashikimin e tregut. Ky hendek pritet të jetë pika kryesore e negociatave, ndërsa skuadrat peshojnë sezonin e tij të jashtëzakonshëm të vitit 2026 kundrejt rreziqeve afatgjata.
Ka arsye për kujdes. Shpejtësia e shkopit të tij ra ndjeshëm në vitin 2026, në lojën e tij ka shumë swing-and-miss, dhe mbrojtja e tij është e kufizuar në fushën e majtë. Jashtë vitit 2026, ai në përgjithësi ka qenë i mirë, por jo një superstare — një kujtesë se sezoni i kaluar, sado i shkëlqyer, ishte një kulm karriere, jo norma e tij e zakonshme.
Arozarena refuzoi ofertën kualifikuese të Mariners, kështu që skuadra që e nënshkruan do të përballet me penalitete. Skuadrat që paguajnë taksën e luksit, si Toronto dhe San Diego, do të humbnin 1 milion dollarë nga paratë e bonusit ndërkombëtar, si dhe zgjedhjet e tyre të dyta dhe të pesta më të larta në draftin e vitit 2027, ndërsa Houston, që është nën taksë, do të humbiste 500 mijë dollarë dhe zgjedhjen e saj të dytë më të lartë.
Përshtatjet në fushë janë të qarta. Në Houston, Arozarena mund të lejojë që Yordan Alvarez të qëndrojë kryesisht si designated hitter; në Toronto, ai mund të ndajë fushën e majtë dhe rolin e DH-së me Anthony Santander; ndërsa San Diego ka nevojë më urgjente për pitching sesa për një tjetër shkop. Ka edhe një lidhje personale në Houston: menaxheri i përgjithshëm i Astros, Randy Flores, ishte drejtori i skautimit i Cardinals kur Arozarena nënshkroi ndërkombëtarisht me St. Louis në vitin 2016. Ai debutoi për Cardinals në vitin 2019, u shkëmbye te Tampa Bay në janar të vitit 2020, shkëlqeu në postsezonin e vitit 2020 dhe fitoi çmimin AL Rookie of the Year në vitin 2021.
Raportimi origjinal është nga Mark Polishuk për MLB Trade Rumors, më 22 nëntor 2026, bazuar në informacionin e reporterit Francys Romero.
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