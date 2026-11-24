Vilardi bën hat trick-un e dytë në karrierë, Jets mundin Mammoth 4-2 me 34 pritjet e Skinner
Gabriel Vilardi shënoi tre gola dhe Winnipeg Jets fituan 4-2 ndaj Utah Mammoth të hënën në Canada Life Centre, në një ndeshje ku perioda e parë prodhoi pesë gola brenda nëntë minutash, raporton NHL.com.
Vilardi hapi rezultatin në 5:11 të periodës së parë, kur pasimi qendror i Kyle Connor e gjeti në slot dhe ai mashtroi portierin me një lëvizje në backhand. Andrew Peeke barazoi 1-1 vetëm 67 sekonda më vonë (6:18), por Vilardi riktheu epërsinë në 7:26 me një goditje nga rrethi i djathtë që mundi Sebastian Cossa. Lawson Crouse barazoi përsëri 2-2 në 10:22, përpara se Morgan Barron të shënonte golin që doli vendimtar në 14:00, duke devijuar pasimin e Viggo Björck.
Pas asaj shpërthimi, ndeshja u kthye në një duel portierësh: Utah dominoi periodën e dytë me goditje 16-4 dhe mbylli ndeshjen me epërsi goditjesh 36-15, por Stuart Skinner bëri 34 pritje për Winnipegun. Cossa bëri vetëm 11 pritje për Mammoth. Vilardi e plotësoi hat trick-un në portën e zbrazët në 19:53 të periodës së tretë, për golin e tij të gjashtë të sezonit.
Ky është hat trick-u i dytë në karrierën e Vilardi dhe i pari i një lojtari të Winnipegut që nga Kyle Connor më 9 tetor 2025. Jets (12-9-4) kanë marrë pikë në nëntë nga dhjetë ndeshjet e fundit (8-1-1), ndërsa Mammoth (12-10-3) kanë fituar vetëm dy nga nëntë ndeshjet e fundit (2-4-3). Connor mbylli ndeshjen me dy asistime.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.