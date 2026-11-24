Yankees firmosin me Brent Suterin: një vit dhe 4 milionë dollarë garanci për relievuesin e majtë veteran
New York Yankees kanë arritur marrëveshje me relievuesin e majtë Brent Suter, 37 vjeç, për një kontratë njëvjeçare me opsion klubi për vitin 2028, sipas MLB Trade Rumors. Garancia prej 4 milionë dollarësh përbëhet nga një pagë prej 3.75 milionë dollarësh për vitin 2027, plus një pagesë blerjeje prej 250 mijë dollarësh për opsionin prej 3.5 milionë dollarësh. Marrëveshja u raportua fillimisht nga Jeff Passan i ESPN, ndërsa ndarjen e shumave e raportoi Joel Sherman i New York Post. Artikulli burimor është i MLB Trade Rumors (Darragh McDonald, 23 nëntor 2026).
Suter është një veteran që nuk mbështetet te shpejtësia: topi i tij i shpejtë me katër qepje lëviz me 86-88 milje në orë, sinkeri i tij është nën 90 milje në orë, dhe arsenalin e plotëson me një slider dhe një changeup. Ai nuk i nxjerr shumë lojtarë me strike — ka një normë strikeout prej 20% në karrierë, 20.7% në vitin 2026 — por e kufizon shumë numrin e walk-eve (6.2% në karrierë, 6.6% në vitin 2026) dhe shkakton shumë goditje në tokë (44.6% në karrierë, 49.8% në vitin 2026) dhe kontakt të butë: në vitin 2026, norma e tij e goditjeve të forta ishte 31%, në përqindëshen e 94-t, ndërsa shpejtësia mesatare e daljes së topit ishte 86.6 milje në orë, në përqindëshen e 92-të.
Në karrierë, Suter ka hedhur 688 1/3 inning me një ERA prej 3.54. Angels e nënshkruan sezonin e kaluar me një garanci prej 1.25 milionë dollarësh dhe e përdorën si relievues të gjatë; në afatin e shkëmbimeve ai u transferua te Atlanta dhe e mbylli sezonin me 91 inning në 54 dalje dhe një ERA prej 3.36, plus tre inning pa pikë në play-off për Braves.
Për Yankees, rindërtimi i bullpenit ishte një objektiv i qartë i këtij sezoni pushimi, pasi David Bednar, Tim Hill dhe Paul Blackburn u bënë agjentë të lirë — Bednar pranoi ofertën kualifikuese, ndërsa Hill nënshkroi sërish — dhe Fernando Cruz nuk u mbajt në skuadër. Me marrëveshjen e raportuar me Jonathan Loáisigën dhe tani me Suterin, trajneri Aaron Boone ka një të majtë të tretë krahas Brent Headrick dhe Hill, një krah që mund të përdoret si në relief të gjatë, ashtu edhe në një rol standard relievi.
Foto kryesore: Brent Suter (Gage Skidmore, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).
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