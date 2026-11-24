Larkin shkëmbehet te Canadiens, Red Wings marrin Dach, Montembeault, Hage dhe katër zgjedhje drafti
Saga e Dylan Larkin te Detroit Red Wings mori fund të dielën: sulmuesi u shkëmbye te Montreal Canadiens, ndërsa të hënën debutoi me fanellën e re duke dhënë një asistim në humbjen 2-1 të Montrealit ndaj Los Angeles Kings në Bell Centre, raporton NHL.com.
Në këmbim të ish-kapitenit, Detroit mori sulmuesin Kirby Dach, portierin Sam Montembeault, të drejtat e talentit Michael Hage, një zgjedhje të kushtëzuar të raundit të parë në draftin 2027, një zgjedhje të kushtëzuar të raundit të parë në draftin 2029, një zgjedhje të raundit të dytë në 2027 dhe një zgjedhje të raundit të katërt në 2028. Montreal mori gjithashtu, përveç Larkin, zgjedhjen e raundit të dytë të Detroitit në 2028 dhe atë të raundit të tretë në 2027.
Debutimi i Larkin erdhi në ndeshjen e tij të parë në NHL pas katër javësh: ai luajti 19 minuta e 57 sekonda, bëri tri goditje në portë dhe shënoi pikën e parë me Canadiens në minutën 7:28 të periodës së dytë, kur asistimi i tij sekondar hapi aksionin e golit të Alex Newhook që barazoi përkohësisht 1-1. Kings kishin kaluar përpara me golin në power play të Alex Laferriere (14:43 e periodës së parë) dhe Trevor Moore shënoi golin e fitores në 14:57 të periodës së dytë. Darcy Kuemper bëri 29 pritje për Los Angeles, ndërsa Jakub Dobes 20 për Montrealin.
Larkin, 30 vjeç, e kishte kërkuar shkëmbimin që në verë. Red Wings njoftuan më 11 shtator se ai nuk do të ishte më kapiten i ekipit, rol që e mbante që nga 13 janari 2021. Pas një dëmtimi që e la jashtë në parasezon dhe në dy ndeshjet e para, ai u rikthye më 6 tetor dhe grumbulloi gjashtë pikë (dy gola, katër asistime) në 10 ndeshje, por më 29 tetor i tha menaxherit të përkohshëm Shawn Horcoff se nuk do të luante më për Detroitin dhe klubi e pezulloi pa pagesë.
I lindur në Waterford të Michiganit dhe i zgjedhur nga Detroit me numrin 15 në draftin e 2014-ës, Larkin e mbyll epokën me Red Wings me 649 pikë (278 gola, 371 asistime) në 818 ndeshje, vendi i dhjetë në historinë e klubit për gola dhe pikë. Në 11 sezone, Detroit arriti vetëm një herë në play-off, në sezonin e tij të parë (2016). Larkin ka edhe pesë sezone të mbetura nga kontrata tetëvjeçare prej 69.6 milionë dollarësh (8.7 milionë në vit), e nënshkruar më 1 mars 2023.
Nga paketa që merr Detroit, Dach, 25 vjeç, ka tetë pikë (dy gola, gjashtë asistime) në 22 ndeshje këtë sezon; Montembeault nuk ka luajtur ende këtë sezon pas një dëmtimi në stërvitje në fillim të tetorit; ndërsa Hage, 20 vjeç, zgjedhja nr. 21 e draftit 2024 dhe ende pa kontratë, kryeson NCAA-n me 26 pikë (pesë gola, 21 asistime) në 13 ndeshje me Universitetin e Michiganit. Montreal (14-7-4) është i treti në Divizionin Atlantik, ndërsa Detroit (8-12-3) i shtati.
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