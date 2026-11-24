Nata e NHL-së: McKenna vendos rikthimin e Maple Leafs dhe ndal serinë prej nëntë humbjesh, Ullmark bën 35 pritje për Senators, Devils ruajnë fitoren ndaj Blue Jackets
Toronto Maple Leafs i dhanë fund serisë prej nëntë humbjesh duke përmbysur New York Islanders nga 0-2 në 4-2 të hënën në UBS Arena, raporton NHL.com. Anthony Duclair (3:12) dhe Mathew Barzal (6:55 e periodës së dytë, goli i tij i parë i sezonit) i dhanë epërsinë vendasve, por Dakota Joshua ngushtoi në 10:14 të periodës së dytë, Chris Tanev barazoi në 3:52 të së tretës dhe Gavin McKenna shënoi golin e fitores në 8:55, gjatë një penalltie të vonuar. Easton Cowan e mbylli në portën e zbrazët (18:07). McKenna u bë 18-vjeçari i tretë në historinë e Torontos me më shumë se një gol fitoreje. Anthony Stolarz bëri 20 pritje, Ilya Sorokin 28. Maple Leafs (9-14-3) ishin 0-8-1 në serinë e humbjeve; Islanders (11-7-5) panë fundin e serisë së tyre prej shtatë ndeshjesh me pikë (4-0-3), pasi pas periodës së parë (goditje 15-6 për ta) u dominuan 26-7 në dy periodat e fundit.
Në Ottawa, Senators fituan 2-1 ndaj Calgary Flames dhe e zgjatën serinë me pikë në nëntë ndeshje (7-0-2), duke barazuar më të gjatën e klubit që nga sezoni 2014-15. Michael Amadio shënoi në 12:16 të periodës së parë dhe Shane Pinto dyfishoi në 17:37; Matt Coronato ngushtoi me gol në power play në 15:40 të periodës së tretë. Linus Ullmark bëri 35 pritje dhe është 12-1-0 këtë sezon, ndërsa Devin Cooley bëri 29 për Flames (10-13-2), që janë 0-2-1 në tri ndeshjet e fundit. Senators janë 16-6-3.
Në Newark, New Jersey Devils fituan 3-2 ndaj Columbus Blue Jackets. Timo Meier shënoi në 4:59 të periodës së parë — goli i tij i katërt në katër ndeshje radhazi — dhe Brenden Dillon në 8:12 shënoi golin e parë të sezonit, të parin që nga 28 nëntori 2025. Charlie Coyle ngushtoi në 17:19, Connor Brown (një gol, një asistim) e çoi në 3-1 në 14:41 të periodës së dytë dhe Mikael Pyyhtia, në debutimin e sezonit, shënoi me një lojtar më pak në 19:46. Connor Hellebuyck, i zëvendësuar herët në humbjen 9-6 ndaj St. Louis të shtunën, u rikthye me 19 pritje dhe u bë portieri i parë në historinë e Devils që fiton tetë nga dhjetë paraqitjet e para me klubin; Cam Talbot bëri 27 pritje për Columbus (9-13-0), që e mbylli udhëtimin katërndeshësh me bilanc 2-2-0. Devils janë 16-8-0.
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