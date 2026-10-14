At Shtjefën Gjeçovi, kleriku françeskan që kontribuoi për çështjen shqiptare
At Shtjefën Gjeçovi, një nga figurat poliedrike të historisë së Shqipërisë, kleriku i cili ia kushtoi jetën çështjes shqiptare, u vra pabesisht më 14 tetor të vitit 1929.
At Shtjefën Gjeçovit iu bë pritë, ndërsa kthehej nga Prizreni. Sipas dokumenteve që disponon Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, kleriku u qëllua nga dy persona që flisnin serbisht.
Shtjefën Gjeçovi, i pagëzuar me emrin Hilë, lindi në vitin 1874, në Janjevë të Kosovës. Në vitin 1896, mbasi mbaroi studimet, ndërroi emrin në Shtjefën. Arsimin fillor e kreu në vendlindje dhe mësimet e para teologjike i mori në kolegjin françeskan të Troshanit. Në vitin 1888 vazhdon studimet për filozofi në Derventë, në Banja Llukë të Bosnjës dhe më pas vazhdon studimet në fushën e teologjisë në Kreshevë, ku u njoh edhe me studiuesin austro-hungarez Ludwig von Thalloczy.
Në vitin 1892 ndoqi studimet për drejtësi në Universitetin e Insbrukut dhe vazhdon studimet për teologji në Universitetin Katolik të Lavianos në Belgjikë. Pas diplomimit në drejtësi dhe në teologji, në vitin 1896 At Shtjef Gjeçovi filloi të shërbente në famullinë e Zllakuqanit dhe meshën e parë e mban në kishën e Shën Gjon Pagëzorit. Mbas këtij viti ka shërbyer në disa famulli si në Klinë, Pejë, Gjakovë, Laç, Durrës, Rubik, Shkodër, Vlorë, etj.
At Shtjefni krahas shërbimeve teologjike katolike ka kryer studime në fushën e historisë, etnografisë, arkeologjisë, pedagogjisë e albanologjisë. Ka hartuar tekse për mësimin e gjuhës shqipe dhe ka ndikuar në hapjen e disa shkollave, duke filluar që nga periudha osmane. Në vitin 1926 u emërua në famullinë e Zymit të Hasit dhe vetëm tre vjet më vonë, iu bë atentati që i mori jetën.
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