«The Wiz» nis turneun e ri nord-amerikan në 75 qytete: dolën fotot e para të produksionit
Muzikali fitues i shtatë çmimeve Tony rikthehet në rrugë me Gabby Samone në rolin e Dorothy-t — turneu do të ndalet sërish në Detroit, San Antonio dhe San Francisco, ndërsa do të mbërrijë për herë të parë në New Haven dhe Madison
Muzikali «The Wiz» ka nisur zyrtarisht turneun e tij të ri nord-amerikan, i cili do të prekë 75 qytete në të gjithë kontinentin, siç njofton BroadwayWorld, që publikoi edhe fotot e para ekskluzive nga produksioni i ri. Bëhet fjalë për ringjalljen që e ktheu Oz-in në skenë për një brez të ri spektatorësh, pas suksesit të rikthimit në Broadway.
Turneu do të rikthehet në qytete si San Antonio, San Francisco dhe Detroit, ndërsa do të mbërrijë për herë të parë në New Haven në Connecticut, Madison në Wisconsin, Wilmington në Delaware, Mesa në Arizona dhe Palm Desert në Kaliforni, mes shumë ndalesave të tjera.
Në krye të kompanisë së re është Gabby Samone, finaliste e sezonit 23 të «American Idol», në rolin e Dorothy-t. Bryan DeMond interpreton The Wiz-in, Toni Lorene Baker luan Glinda-n, April Renee Moye shfaqet si Aunt Em dhe Evillene, ndërsa Jose E. Figueroa Jr. është Scarecrow, Jaelen Spellman Tinman dhe Asher HaVon, fitues i sezonit 25 të «The Voice», interpreton Lion-in.
«The Wiz», i bazuar te «Magjistari i Oz-it», e ndryshoi faqen e Broadway-t kur u ngjit për herë të parë në skenë, duke fituar shtatë çmime Tony. Partitura e tij përzien soul, gospel, rock dhe funk-un e viteve ’70, ndërsa versioni i ri vjen me koreografi të re dhe një vizion të gjallë të Oz-it për publikun e sotëm.
Pesëdhjetë vjet pasi u bë një pikë referimi kulturore, muzikali vazhdon të udhëtojë nga bregu në breg, duke ruajtur mesazhin dhe gëzimin që e bënë të njohur për breza të tërë spektatorësh në Amerikë.
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