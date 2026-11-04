Mbyllet alarmi për bombë në Syros: Crown Iris niset për në Haifa, nuk u gjet asnjë mjet shpërthyes
Kontrolli i njësisë nënujore të Rojës Bregdetare greke në trupin e anijes turistike me 940 pasagjerë dhe 597 anëtarë ekuipazhi përfundoi me rezultat negativ. Pasagjerët u rihipën dhe anija u nis, duke vazhduar itinerarin e planifikuar, njoftoi Ministria e Lundrimit.
Alarmi për bombë në anijen turistike Crown Iris, në portin e Syrosit, është mbyllur. Sipas njoftimit të Ministrisë greke të Lundrimit, të përcjellë nga Dnews, kontrolli i kryer nga një ekip i Njësisë së Misioneve Nënujore të Rojës Bregdetare në pjesën nënujore të trupit të anijes përfundoi me rezultate negative — nuk u gjet asnjë mjet shpërthyes. Pas përfundimit të kontrollit, pasagjerët u rihipën në anije dhe ajo u nis nga Syrosi, duke vazhduar itinerarin e saj të planifikuar.
Kërcënimi ishte transmetuar përmes sistemit detar të komunikimit VHF drejtpërdrejt te anija, siç raporton Kathimerini, dhe kapiteni njoftoi menjëherë Limaninë e Syrosit, e cila nisi operacionin e kontrollit. Anija me flamur të Panamasë, e kompanisë izraelite Mano Maritime, pritej të nisej për në Haifa të Izraelit, me gjithsej 1.537 persona në bord — 940 pasagjerë dhe 597 anëtarë ekuipazhi — dhe për arsye parandaluese të gjithë u zbarkuan gjatë kontrolleve.
Kontrollet e para u kryen nga një ekip për asgjësimin e bombave i Autoritetit Portual, me ndihmën e një qeni të trajnuar për zbulimin e eksplozivëve dhe një zhytësi privat, siç njofton Reuters, por nuk u gjet asgjë e dyshimtë. Prandaj u desh edhe kontrolli i dytë, më i plotë, nën ujë, përpara se anija të merrte lejen për nisje, ndërsa personi që bëri kërcënimin mbetet i panjohur.
Incidenti ndodhi një ditë pasi autoritetet vendore kishin ndaluar një protestë të planifikuar kundër mbërritjes së anijes në Syros, siç raportoi Ekathimerini. Me nisjen e Crown Iris drejt Haifas, operacioni i sigurisë në portin e ishullit përfundoi pa incidente dhe pa të lënduar.
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