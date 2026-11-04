Athletics emërojnë Cam Castron nga Brewers si menaxher të përgjithshëm për të rregulluar hedhjen
Athletics kanë emëruar Cam Castron si menaxherin e ri të përgjithshëm, siç konfirmon USA TODAY përmes gazetarit Bob Nightengale. Castro, zëvendëspresident i zhvillimit dhe performancës së lojtarëve te Milwaukee Brewers, do të punojë nën Taylor Smith, 31-vjeçarin që Athletics e emëruan president të operacioneve të bejsbollit muajin e kaluar.
Specialiteti i Castros është hedhja, dhe pikërisht aty Athletics kanë nevojë më shumë. Skuadra e mbylli vitin 2026 me bilanc 64-98, në sezonin e dytë në një stadium të nivelit Triple-A në West Sacramento. Hedhësit e saj lejuan një rekord klubi prej 247 home run-esh dhe dhanë 637 ecje falas. Athletics kanë edhe një sezon atje dhe pastaj zhvendosen në Las Vegas në vitin 2028.
Castro iu bashkua Brewers në vitin 2019 si trajner hedhjeje në ligat e vogla dhe u ngjit shkallë pas shkalle: koordinator i hedhjes, drejtor i zhvillimit të hedhjes dhe më pas zëvendëspresident i zhvillimit të lojtarëve. Nën drejtimin e tij, Milwaukee fitoi reputacionin për rikthimin në formë të hedhësve si Kyle Harrison dhe Quinn Priester, prodhoi Jacob Misiorowski-n dhe këtë vjeshtë fitoi titullin e parë të World Series në historinë e klubit.
Problemi i Athletics, siç vë në dukje edhe analiza, është se klubi di të zhvillojë goditës — Nick Kurtz, Tyler Soderstrom, Jacob Wilson, Zack Gelof dhe Henry Bolte janë të gjithë zgjedhje të tij në draft — por jo hedhës: përjashtimi i vetëm është Mason Miller, i shkëmbyer te San Diego Padres, dhe sipas MLB Trade Rumors, në dhjetë klasat e fundit të draftit vetëm Miller dhe reliever-i Hogan Harris kanë arritur vlerën e një fitoreje mbi zëvendësuesin (WAR) në ligën e madhe.
Kërkimi për drejtuesit e rinj filloi në gusht, kur klubi u nda me menaxherin e përgjithshëm historik David Forst, i cili kishte 27 vjet në organizatë, 11 prej tyre si menaxher i përgjithshëm. Smith, më parë zëvendësmenaxher i përgjithshëm te Boston Red Sox dhe shtatë vjet në kërkim e zhvillim te Tampa Bay Rays, dhe Castro kanë tani një sezon për ta përgatitur listën për Las Vegasin. Dëshira e trajnerit Mark Kotsay është e qartë: hedhja duhet të jetë përparësia numër një e këtij dimri.
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