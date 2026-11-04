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MLB

Ish-ylli i MLB-së Mark Teixeira fiton një vend në Dhomën e Përfaqësuesve në Teksas

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National Baseball Hall of Fame and Museum, Cooperstown, NY

Ish-ylli i Major League Baseball, Mark Teixeira, ka fituar zgjedhjet për Dhomën e Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara në distriktin e 21-të të Teksasit, siç njoftoi Associated Press. Republikani Teixeira, tre herë i përzgjedhur në ndeshjen All-Star, mundi demokrate Kristin Hook, ish-shkencëtare federale që kishte punuar në Institutin Kombëtar të Shëndetit dhe në Zyrën e Përgjegjshmërisë Qeveritare.

Teixeira kandidoi për vendin që mbahej nga republikani Chip Roy, i cili nuk kërkoi rizgjedhje; në zgjedhjet paraprake republikane të marsit ai kishte marrë më shumë se 61 për qind të votave. “Së bashku, mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për familjet tona, fqinjët tanë dhe çdo komunitet në Teksasin 21”, tha Teixeira në një deklaratë të publikuar në rrjetin X pas fitores.

Karriera e tij në bejsboll nisi te Texas Rangers, që e zgjodhën me zgjedhjen numër pesë në draftin e vitit 2001. Në 14 sezone në ligën e madhe, Teixeira grumbulloi tre paraqitje All-Star, pesë çmime Gold Glove, tre Silver Slugger dhe titullin e World Series me New York Yankees në vitin 2009. Pas tërheqjes nga sporti, ai dhe familja e tij u rikthyen në Teksas në vitin 2021.

Distrikti i 21-të i Teksasit shtrihet në një zonë thellësisht konservatore në perëndim të Austin dhe San Antonio. Me këtë fitore, Teixeira bëhet një nga ish-sportistët profesionistë që kalojnë nga fusha e lojës në Kongresin amerikan.

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