Brooks dhe Moore kthehen për Packers, Whyle në listën e të dëmtuarve para derbit me Vikings
Green Bay Packers aktivizuan të shtunën vrapuesin Chris Brooks dhe receptorin Skyy Moore nga lista e të dëmtuarve, sipas Pro Football Talk, para ndeshjes së të dielës kundër Minnesota Vikings në Lambeau Field.
Brooks vrapoi 15 herë për 70 jardë në katër javët e para të sezonit dhe humbi pesë ndeshje për shkak të një dëmtimi në kyçin e këmbës. Ai ndihmon repartin e vrapuesve me Josh Jacobs jashtë këtë javë; vrapuesit e tjerë në dispozicion janë Kaleb Johnson, MarShawn Lloyd dhe Pierre Strong.
Jacobs iu nënshtrua një operacioni në gisht të premten dhe do të mungojë 2-3 javë, por Packers nuk e vendosën atë në listën e të dëmtuarve, sipas Packers Wire, çka sugjeron se mendojnë se ai mund të kthehet brenda tre javësh.
Moore pati shtatë kapje për 35 jardë në pesë paraqitje dhe humbi katër ndeshje për shkak të një dëmtimi në kyçin e këmbës, sipas Packers Wire. Ai merr vendin e Coleman Owen si kthyesi kryesor i punt dhe kick, dhe mund të luajë edhe në slot.
Për të liruar vend, Packers vendosën tight end Josh Whyle në listën e të dëmtuarve për shkak të një tronditjeje (concussion) dhe hoqën receptorin Coleman Owen nga skuadra prej 53 lojtarësh.
Packers ngritën gjithashtu tight end Drake Dabney nga skuadra e stërvitjes për ditën e ndeshjes, për të dytën javë radhazi. Ai renditet si tight end i katërt pas Tucker Kraft, Mark Redman dhe Jonnu Smith.
Packers janë 6-3, ndërsa Vikings 6-2. Ndeshja luhet të dielën në orën 1:00 p.m. ET në FOX.
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