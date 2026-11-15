Retorika e ndryshuar e Trump-it për Iranin e lë Lindjen e Mesme në pritje për rrugën përpara
Pas zgjedhjeve të mesmandatit, presidenti amerikan është tërhequr si nga sulmet e reja, ashtu edhe nga bisedimet; Rubio tha të premten se dhimbja ekonomike që SHBA-ja po i shkakton regjimit iranian e bën të panevojshme veprimin ushtarak
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, që pas zgjedhjeve të mesmandatit është tërhequr si nga sulmet e reja kundër Iranit, ashtu edhe nga bisedimet e reja me Teheranin, duke e lënë Lindjen e Mesme në pritje për rrugën përpara, siç raporton Associated Press. Pas një takimi me kryeministrin e Katarit në fillim të javës, Trump deklaroi se lufta “ushtarakisht ka përfunduar në fakt” dhe tha se sulme të reja të mëdha janë shumë të pamundura, por të enjten deklaroi se SHBA-ja nuk ka më nevojë për një marrëveshje dhe e udhëzoi zëvendëspresidentin JD Vance, negociatorin e tij kryesor të mëparshëm, të kalojë në fushatën e brendshme kundër mashtrimit.
Njëkohësisht, Trump ka paralajmëruar se ushtria amerikane është “gati për veprim” dhe po vëzhgon malin Pickaxe, një objekt i lidhur me programin bërthamor iranian, duke i thënë prezantuesit Hugh Hewitt: “Nëse diçka nuk shkon, nuk do të hezitoja” të veproja. Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, tha të premten në një aktivitet të Federalist Society: “Dhimbja ekonomike që po i shkaktojmë atij regjimi është aq e madhe, sa nuk ka nevojë për veprim ushtarak, sepse e kemi dobësuar aq shumë.”
Ndryshimet e shpeshta të qëndrimit e kanë turbulluar ndërmjetësimin e Katarit për një marrëveshje të përkohshme që do të rivendoste trafikun në Ngushticën e Hormuzit, sipas dy diplomatëve të Lindjes së Mesme. Zëvendësambasadori i Iranit në OKB, Gholamhossein Darzi, i tha të premten Këshillit të Sigurimit se Irani “nuk e ka mbyllur kurrë derën e diplomacisë”, por do të jepte “një përgjigje të menjëhershme dhe vendimtare” nëse SHBA-ja ose Izraeli bombardojnë sërish.
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