Zelensky paralajmëron se korniza e re europiane e sigurisë e propozuar nga SHBA-ja do t’i bënte favor Putinit
Presidenti ukrainas tha se Ukraina nuk do të pranojë të jetë monedhë shkëmbimi pa garanci të forta sigurie; të dërguarit Witkoff dhe Kushner u takuan me Putinin në Moskë më 12 nëntor
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, paralajmëroi se një kornizë e re e sigurisë europiane e hedhur në diskutim nga Shtetet e Bashkuara mund t’i bënte favor presidentit rus Vladimir Putin dhe ta dobësonte pozicionin e Ukrainës, në një kohë kur Uashingtoni po shtyn për një marrëveshje paqeje, siç raporton Associated Press. Kornizën e re Zelensky e quajti “si një thikë në zemër të arkitekturës ekzistuese të sigurisë europiane”, duke thënë se ajo do të ishte “arkitekturë lufte, jo arkitekture sigurie”, dhe theksoi se Ukraina nuk do të pranojë të jetë monedhë shkëmbimi pa garanci të forta sigurie.
Paralajmërimi erdhi pasi të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan me Putinin në Moskë më 12 nëntor për të diskutuar skicat e një marrëveshjeje, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump dhe Putin zhvilluan të premten një bisedë me video, të cilën Kremlini e përshkroi si të gjatë dhe konstruktive. Të premten, në një samit në Dublin, u ra dakord që një ekip diplomatësh europianë, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe katër shtete të BE-së, t’i bashkohet bisedimeve të udhëhequra nga SHBA-ja, ndërsa zyrtarë ukrainas dhe amerikanë pritet të takohen në ditët në vijim.
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