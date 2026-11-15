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Skoronski dhe Townsend në listën e të dëmtuarve, Titans bëjnë pesë lëvizje para ndeshjes me Jaguars

· 1 min lexim
Skoronski dhe Townsend në listën e të dëmtuarve, Titans bëjnë pesë lëvizje para ndeshjes me Jaguars

Tennessee Titans vendosën të shtunën guard-in e majtë Peter Skoronski në listën e të dëmtuarve, sipas Pro Football Talk. Ai ishte shpallur jashtë të premten për shkak të një dëmtimi në hamstring, dhe mungesa e tij do të zgjasë përtej ndeshjes së së dielës kundër Jacksonville Jaguars.

Punter-i Tommy Townsend (gju, Achilles) u vendos gjithashtu në listën e të dëmtuarve. Të dy lojtarët do të mungojnë të paktën katër ndeshje.

Titans hoqën gjithashtu nga skuadra running back-un Michael Carter.

Për të plotësuar vendet e lira, Titans nënshkruan në ekipin aktiv guard-in Chandler Zavala, defensive back-un Isaiah Oliver dhe punter-in Thomas Morstead. Morstead merr përsipër rolin e punter-it.

Nga skuadra e stërvitjes u ngritën wide receiver-i Xavier Restrepo dhe linebacker-i Dominique Hampton.

Të dielën, më 15 nëntor, Titans (1-7) presin Jaguars në Tennessee.

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